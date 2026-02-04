Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot: Milan, show da Scudetto”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot: Milan, show da Scudetto”

Prima pagina Tuttosport: 'Loftus-Cheek, Nkunku, Rabiot: Milan, show da Scudetto'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'annuncio imminente del rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Un accordo, fino al 30 giugno 2030, da 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto, mentre la Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione (con Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta idee ancora vive), alla Continassa si è rivisto Dušan Vlahović: il suo rientro è previsto a marzo.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, il commento a Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un gran bel Diavolo, che passa al 'Dall'Ara' con i gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku su calcio di rigore e Adrien Rabiot nonostante le assenze di tre titolari quali Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Rafael Leão.

Arrestato l'ultras dell'Inter che, durante l'ultima sfida di campionato allo 'Zini' contro la Cremonese, ha tirato un petardo addosso a Emil Audero. Il gesto costerà all'intera tifoseria nerazzurra il divieto di andare in trasferta fino al prossimo 23 marzo. Intanto, stasera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo contro il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia. I granata di Marco Baroni sognano l'impresa.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Lungo muso: il Milan si diverte e sbanca Bologna”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna”

© RIPRODUZIONE RISERVATA