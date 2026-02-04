La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'annuncio imminente del rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Un accordo, fino al 30 giugno 2030, da 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto, mentre la Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione (con Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta idee ancora vive), alla Continassa si è rivisto Dušan Vlahović: il suo rientro è previsto a marzo.