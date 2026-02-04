In alto, sotto la testata, il commento a Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un gran bel Diavolo, che passa al 'Dall'Ara' con i gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku su calcio di rigore e Adrien Rabiot nonostante le assenze di tre titolari quali Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Rafael Leão.
Arrestato l'ultras dell'Inter che, durante l'ultima sfida di campionato allo 'Zini' contro la Cremonese, ha tirato un petardo addosso a Emil Audero. Il gesto costerà all'intera tifoseria nerazzurra il divieto di andare in trasferta fino al prossimo 23 marzo. Intanto, stasera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo contro il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia. I granata di Marco Baroni sognano l'impresa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA