Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ma che Diavolo! Il Milan travolge il Bologna”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno per 3-0 del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Bologna nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Gol di Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku (su calcio di rigore) nel primo tempo; rete di Adrien Rabiot nella ripresa. Rossoneri, ora, a + 7 sulla Roma quinta in classifica e a - 5 dall'Inter prima.

Torna, intanto, anche la Coppa Italia. Questa sera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, spazio a Inter-Torino: il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, opta per un robusto turnover, mentre i granata di Marco Baroni cercano un'altra impresa dopo quella messa a segno allo stadio 'Olimpico' contro la Roma.

Domani, alla stessa ora, sarà la volta di Atalanta-Juventus, con i bianconeri di Luciano Spalletti fiduciosi visto l'ottimo momento di forma. La 'Vecchia Signora' viaggia ad un ritmo da Champions League. Chiosa con l'approfondimento finanziario della 'rosea': Serie A in rosso, persi ben 360 milioni di euro.

 

