Torna, intanto, anche la Coppa Italia. Questa sera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, spazio a Inter-Torino: il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, opta per un robusto turnover, mentre i granata di Marco Baroni cercano un'altra impresa dopo quella messa a segno allo stadio 'Olimpico' contro la Roma.
Domani, alla stessa ora, sarà la volta di Atalanta-Juventus, con i bianconeri di Luciano Spalletti fiduciosi visto l'ottimo momento di forma. La 'Vecchia Signora' viaggia ad un ritmo da Champions League. Chiosa con l'approfondimento finanziario della 'rosea': Serie A in rosso, persi ben 360 milioni di euro.
