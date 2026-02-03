Pianeta Milan
No Mateta? Nessun problema, il Milan attende i ritorni di Pulisic e Leao
Il Milan non deve preoccuparsi del mancato arrivo di Mateta. Con Christian Pulisic e Rafael Leao al top non ci sarà nessun rimpianto
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola presenta, all'indomani della fine del calciomercato invernale, un lungo commento di Andrea Masala sulla finestra di mercato che ha visto il Milan rinforzarsi con il solo arrivo di Niclas Fullkrug.

Milan, il rischio con Mateta era troppo elevato

Circa 24 ore prima delle 20:00 di ieri, vale a dire un giorno prima della chiusura ufficiale, sembrava che il tedesco non fosse l'unico arrivo a Milano, sponda rossonera. Come noto, il Milan era a un passo dal traguardo per firmare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. L'attaccante francese, impaziente di accasarsi al Milan, ha visto i suoi sogni sgretolarsi nel giro di poche ore. Come accaduto la scorsa estate con Boniface, il Milan ha voluto sottoporre il giocatore ad alcune visite supplementari per testare la salute del ginocchio.

La risposta negativa dell'equipe medica rossonera al termine dei controlli aggiuntivi ha portato il club di Via Aldo Rossi a far saltare la trattativa sul più bello. Il rischio di spendere 35 milioni di euro per un giocatore che sarebbe stato abbonato all'infermeria rossonera era troppo grosso. Infatti, come ricorda la 'Rosea' Mateta ha deciso di operarsi per lasciarsi alle spalle il problema al ginocchio.

L'universo Milan però non ha da preoccuparsi. Intanto in attacco è arrivato Fullkrug che ha già dimostrato di poter essere utile in Serie A, ma poi il Milan ha due giocatori che, una volta recuperati del tutto, vanno a completare un attacco di gran livello. Parliamo di Christian Pulisic e Rafael Leao. Come ammesso anche da Allegri in conferenza prima di Bologna, i loro due recuperi (con quello di Gimenez) saranno i colpi del Milan. E con loro due al top, la rincorsa ai danni dell'Inter diventa meno complicata.

