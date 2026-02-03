No Mateta? Nessun problema, il Milan attende i ritorni di Pulisic e Leao

La risposta negativa dell'equipe medica rossonera al termine dei controlli aggiuntivi ha portato il club di Via Aldo Rossi a far saltare la trattativa sul più bello . Il rischio di spendere 35 milioni di euro per un giocatore che sarebbe stato abbonato all'infermeria rossonera era troppo grosso. Infatti, come ricorda la 'Rosea' Mateta ha deciso di operarsi per lasciarsi alle spalle il problema al ginocchio .

L'universo Milan però non ha da preoccuparsi. Intanto in attacco è arrivato Fullkrug che ha già dimostrato di poter essere utile in Serie A, ma poi il Milan ha due giocatori che, una volta recuperati del tutto, vanno a completare un attacco di gran livello. Parliamo di Christian Pulisic e Rafael Leao. Come ammesso anche da Allegri in conferenza prima di Bologna, i loro due recuperi (con quello di Gimenez) saranno i colpi del Milan. E con loro due al top, la rincorsa ai danni dell'Inter diventa meno complicata.