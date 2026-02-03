Milan, la maledizione del centravanti continua: quanti flop dopo Giroud

Nel 2024 il Milan firma addirittura due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lo spagnolo si è trasferito al Galatasaray dopo appena 6 mesi, mentre l'inglese non è stato riscattato ed è tornato alla Roma, prima di approdare al Besiktas e poi all'Aston Villa. Il Milan ha provato a risolvere il problema anche un anno fa, con l'acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord, ma il messicano è fermo per un problema alla caviglia. In estate è stato ingaggiato anche Nkunku, non proprio un centravanti classico secondo la 'rosea'. A gennaio il Milan ha provato a tamponare con Fullkrug, attuale numero 9. Un ultimo affondo era stato fatto per Mateta, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare tutto a un passo dal traguardo.