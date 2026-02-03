Pianeta Milan
Milan, la maledizione del centravanti continua: quanti flop dopo Giroud

Dopo Giroud, il Milan non è riuscito a trovare un centravanti affidabile: da Origi a Gimenez, passando per Morata, Abraham e Jovic, la maledizione del numero 9 è di nuovo attuale
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riacceso i riflettori su una ferita rossonera mai del tutto rimarginata: il problema dell'attaccante. L'unico in grado di sfuggire alla "maledizione del 9" negli ultimi anni è stato Olivier Giroud. Il centravanti francese sembrava aver spezzato un tabù che al Milan durava dai tempi di Pippo Inzaghi, ma ora il vento sembra soffiare di nuovo verso un'altra direzione.

Da Origi a Fullkrug, tutti i flop del dopo Giroud

Nel 2022 è arrivato a Milano Divock Origi, un occasione di mercato che sembrava in grado di raccogliere l'eredità di Ibrahimovic e Giroud. L'ex Liverpool ha realizzato appena due gol in 36 partite, prima di sparire da Milanello rimanendo a libro paga per oltre un anno e mezzo. Negli ultimi giorni di mercato del 2023 sbarcò in rossonero Luka Jovic. Dopo l'addio di Giroud, il serbo ha portato sulle spalle il numero 9 nella stagione 2024/25. Oggi l'ex Real Madrid gioca all'AEK Atene, dopo 13 gol e 47 partite in due anni.

Nel 2024 il Milan firma addirittura due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lo spagnolo si è trasferito al Galatasaray dopo appena 6 mesi, mentre l'inglese non è stato riscattato ed è tornato alla Roma, prima di approdare al Besiktas e poi all'Aston Villa. Il Milan ha provato a risolvere il problema anche un anno fa, con l'acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord, ma il messicano è fermo per un problema alla caviglia. In estate è stato ingaggiato anche Nkunku, non proprio un centravanti classico secondo la 'rosea'. A gennaio il Milan ha provato a tamponare con Fullkrug, attuale numero 9. Un ultimo affondo era stato fatto per Mateta, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare tutto a un passo dal traguardo.

