Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Passerini: “Mercato, sarebbero tornati utili questi tre elementi per la corsa Scudetto”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Passerini: “Mercato, sarebbero tornati utili questi tre elementi per la corsa Scudetto”

Milan, Passerini: 'Mercato, sarebbero tornati utili questi tre elementi per la corsa Scudetto'
Il giornalista sportivo Carlos Passerini, nel suo articolo per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato del mercato invernale del Milan, atteso stasera dalla trasferta di Bologna per il posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Carlos Passerini, nel suo articolo per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della missione "in salita" che attende il Milan di Massimiliano Allegri, questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 23^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan tra campo e mercato, l'analisi di Passerini sul 'CorSera'

—  

Un Bologna-Milan in cui il Diavolo dovrà fare a meno di giocatori importanti e in cui potrà contare su qualche altro elemento praticamente acciaccato. "Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers nemmeno convocati rispettivamente per una borsite e un risentimento agli adduttori. Rafael Leão a mezzo servizio perché alle prese con la pubalgia. Niclas Füllkrug arruolato nonostante il solito dito del piede rotto. Santiago Giménez non pervenuto almeno per un altro mese abbondante".

LEGGI ANCHE

"Ecco perché - ha proseguito poi Passerini nella sua disamina sul 'CorSera', avventurandosi nel discorso sul calciomercato invernale appena concluso - una punta in più avrebbe fatto comodo, così come sarebbero tornati utili dal mercato anche un difensore d’esperienza e un esterno destro. Niente da fare: da qui alla fine della stagione, nelle 16 partite che restano, Allegri dovrà arrangiarsi con quel che ha".

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol >>>

E anche se Allegri si è detto contento della rosa, perché in pubblico, "non si lamenta mai", Passerini ha fatto notare in chiusura che "la verità però è che qualcosa a questa squadra mancava e manca, specialmente nell’ottica di una corsa Scudetto che il Diavolo può tenere aperta soltanto vincendo al 'Dall’Ara', per riportare a -5 il distacco dall’Inter. L’arrivo di Füllkrug in prestito per sei mesi è un buon affare, ma si sarebbe dovuto e potuto fare qualcosa di più".

Leggi anche
Top News Milan: adieu Mateta, rimane Nkunku. Stasera si gioca: Allegri in emergenza
Chiesti altri 10 anni di carcere per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA