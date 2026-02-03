"Ecco perché - ha proseguito poi Passerini nella sua disamina sul 'CorSera', avventurandosi nel discorso sul calciomercato invernale appena concluso - una punta in più avrebbe fatto comodo, così come sarebbero tornati utili dal mercato anche un difensore d’esperienza e un esterno destro . Niente da fare: da qui alla fine della stagione, nelle 16 partite che restano, Allegri dovrà arrangiarsi con quel che ha".

E anche se Allegri si è detto contento della rosa, perché in pubblico, "non si lamenta mai", Passerini ha fatto notare in chiusura che "la verità però è che qualcosa a questa squadra mancava e manca, specialmente nell’ottica di una corsa Scudetto che il Diavolo può tenere aperta soltanto vincendo al 'Dall’Ara', per riportare a -5 il distacco dall’Inter. L’arrivo di Füllkrug in prestito per sei mesi è un buon affare, ma si sarebbe dovuto e potuto fare qualcosa di più".