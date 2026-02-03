Pianeta Milan
Chiesti altri 10 anni di carcere per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivo
Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, già condannato a 10 anni di carcere alla conclusione dell'inchiesta 'Doppia Curva', rischia di veder raddoppiare la pena. La richiesta, stavolta, arriva dalla DDA di Reggio Calabria: ecco perché
Daniele Triolo Redattore 

Luca Lucci, ex capo della Curva Sud rossonera, come noto, ha ricevuto una condanna a 10 anni di carcere, nel giugno dello scorso anno, alla conclusione dell'inchiesta 'Doppia Curva', avviata dalla Procura di Milano nel settembre 2024 per smantellare i vertici dei gruppi ultras di Inter e Milan, in cui si erano verificate infiltrazioni della malavita organizzata.

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, nella giornata di ieri, la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Reggio Calabria abbia chiesto altri 10 anni di reclusione per Lucci con l'accusa di 'narcotraffico internazionale' nell'ambito del procedimento 'Arangea bis'.

Per Lucci, ha chiosato il quotidiano torinese, nel novembre dello scorso anno la DDA di Milano aveva, invece, chiesto 20 anni di reclusione con l'accusa di 'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti'.

