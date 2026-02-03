Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, già condannato a 10 anni di carcere alla conclusione dell'inchiesta 'Doppia Curva', rischia di veder raddoppiare la pena. La richiesta, stavolta, arriva dalla DDA di Reggio Calabria: ecco perché

Luca Lucci, ex capo della Curva Sud rossonera, come noto, ha ricevuto una condanna a 10 anni di carcere, nel giugno dello scorso anno, alla conclusione dell'inchiesta 'Doppia Curva', avviata dalla Procura di Milano nel settembre 2024 per smantellare i vertici dei gruppi ultras di Inter e Milan, in cui si erano verificate infiltrazioni della malavita organizzata.