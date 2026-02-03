Tra le altre squadre soltanto la Roma ha fatto meglio secondo 'Il Corriere dello Sport'. 7 per i giallorossi, decisivi gli acquisti di Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. L'Inter senza voto: "Era difficile rinforzarla". La Juventus si prende un 5,5: "Cercava un centravanti e ha preso un'ala, Boga, come riserva, e un terzino destro. Visto il suo lavoro Spalletti andava sostenuto un po' meglio". Infine, 5,5 anche per il Napoli: "Serviva qualcosa in più di Giovane e Allison Santos".