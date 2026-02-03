Pianeta Milan
Il giornalista Alberto Polverosi, nel suo articolo per 'Il Corriere dello Sport', ha stilato il pagellone di fine mercato del Milan e delle altre squadre di Serie A
La giornata di  ieri ha segnato la chiusura della finestra di calciomercato invernale. Una sessione ricca di indiscrezioni e di rumors, ma povera di colpi ad effetto dell'ultimo minuto da parte delle squadre italiane. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha stilato il pagellone di fine mercato, analizzando la qualità dei giocatori acquistati e di quelli ceduti. Scopriamo quale voto è stato assegnato al Milan e alle altre squadre di Serie A.

Il Milan si aggiudica un 6,5: "Fullkrug è l'attaccante che serviva ad Allegri e si è visto col Lecce. Interessante l'acquisto di Alphadjo Cissè, un trequartista esploso a Catanzaro dove resterà fino al termine della stagione". Sufficienza piena per i rossoneri che hanno ottenuto uno dei voti più alti del pagellone, nonostante la trattativa Mateta, saltata all'ultimo istante.

Tra le altre squadre soltanto la Roma ha fatto meglio secondo 'Il Corriere dello Sport'. 7 per i giallorossi, decisivi gli acquisti di Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. L'Inter senza voto: "Era difficile rinforzarla". La Juventus si prende un 5,5: "Cercava un centravanti e ha preso un'ala, Boga, come riserva, e un terzino destro. Visto il suo lavoro Spalletti andava sostenuto un po' meglio". Infine, 5,5 anche per il Napoli: "Serviva qualcosa in più di Giovane e Allison Santos".

