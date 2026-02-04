Il 'CorSport' illustra, poi, il modello economico del Napoli tra ricavi e debiti e ricorda come, nel calciomercato invernale, si siano spostati in Serie A soltanto sette giocatori Under 23 italiani. Il resto, tutti stranieri. A proposito di mercato: la Juventus mette la freccia per Marcos Senesi, difensore centrale argentino che, a fine stagione, si svincolerà dal Bournemouth: può arrivare in bianconero dal 1° luglio a parametro zero.