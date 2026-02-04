I nerazzurri, stasera impegnati alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, dovranno fare a meno, fino al prossimo 23 marzo, dei propri tifosi quando giocheranno in trasferta. Provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno dopo il petardo scagliato all'indirizzo del portiere Emil Audero, dal settore ospiti, durante Cremonese-Inter dell'ultimo turno di campionato.
Il 'CorSport' illustra, poi, il modello economico del Napoli tra ricavi e debiti e ricorda come, nel calciomercato invernale, si siano spostati in Serie A soltanto sette giocatori Under 23 italiani. Il resto, tutti stranieri. A proposito di mercato: la Juventus mette la freccia per Marcos Senesi, difensore centrale argentino che, a fine stagione, si svincolerà dal Bournemouth: può arrivare in bianconero dal 1° luglio a parametro zero.
