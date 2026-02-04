Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Lungo muso: il Milan si diverte e sbanca Bologna”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Al 'Dall'Ara' finisce 0-3: a segno Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku (su calcio di rigore) e Adrien Rabiot. Il Diavolo, autore di una bella partita, manda un messaggio all'Inter capolista del torneo e si riporta a - 5 dalla vetta della classifica.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026

I nerazzurri, stasera impegnati alle ore 21:00, all'U-Power Stadium di Monza, contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, dovranno fare a meno, fino al prossimo 23 marzo, dei propri tifosi quando giocheranno in trasferta. Provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno dopo il petardo scagliato all'indirizzo del portiere Emil Audero, dal settore ospiti, durante Cremonese-Inter dell'ultimo turno di campionato.

Il 'CorSport' illustra, poi, il modello economico del Napoli tra ricavi e debiti e ricorda come, nel calciomercato invernale, si siano spostati in Serie A soltanto sette giocatori Under 23 italiani. Il resto, tutti stranieri. A proposito di mercato: la Juventus mette la freccia per Marcos Senesi, difensore centrale argentino che, a fine stagione, si svincolerà dal Bournemouth: può arrivare in bianconero dal 1° luglio a parametro zero.

