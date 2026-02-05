Passerini certo: 'Mercato del Milan non lineare perché ci sono troppe teste'

Passerini ha poi continuato il discorso: "Come in estate, il Milan ha fatto un mercato non lineare. Fullkrug è stato un ottimo colpo low-cost. Ad inizio gennaio non c'erano soldi, poi alla fine spuntano 35 milioni per prendere il grande centravanti. Non è una strategia lineare. Se ti serve un grande attaccante a tutti i costi a gennaio, potevi pensarci anche prima. Quando parliamo di mercato non lineare è perché è evidente che al Milan ci sono tante teste, non c'è un uomo solo al comando. Il mercato non è lineare perché a volte questi dibattiti interni complicano le cose. Non ci sarà un nuovo assetto dopo l'uscita di Elliott e l'ingresso di Comvest, il Milan perde i due consiglieri di Elliott e non credo che verranno sostituiti. Non cambia l'assetto e quindi non cambiano gli equilibri. Scaroni resterà presidente e come ad sarà confermato Furlani. Le linee guida restano le stesse. Non ci saranno spallate. Il Milan, per sua fortuna, ha trovato un allenatore che sa sopperire a queste cose".