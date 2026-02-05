Viviano è sicuro: 'Se il Milan gioca così può lottare per lo Scudetto'

Il successo contro il Bologna ha permesso al Milan di rimanere agganciato all'Inter . Manca meno di un mese al derby – in programma domenica 8 marzo – e i punti di distanza tra le due squadre sono soltanto cinque. Come nella stagione 2021/22, il campionato si potrebbe decidere in un testa a testa fino all'ultima giornata tra le due squadre del naviglio, ci ricordiamo tutti come andò a finire quella volta. Sul tema si è espresso anche Emiliano Viviano , ex portiere di Serie A. In un intervento sul canale YouTube di 'Sportium.fun', ha parlato di Milan e della lotta scudetto .

Ecco le sue parole: "Il Milan mi ha stupito, non perché ha vinto, ma perché ha giocato bene. Solo con il Napoli e con la Juve l'ho visto giocare a questo livello. Sono stati comunque un po' bassi, ma nelle ripartenze erano molto puliti. Qualche settimana fa avevo detto che avrebbe fatto fatica ad entrare nelle prime quattro, ma giocando così ci arriva eccome. Anzi, può lottare per lo scudetto, così è tosta per tutti".