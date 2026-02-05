«Se condivido? Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo Scudetto. Del resto, è fra quelle che ha avuto meno battute d’arresto e non avrà le coppe in cui disperdere energie. Perciò è naturale che Adrien faccia certe considerazioni considerando che presto arriveranno impegni gravosi per l’Inter e quindi diciamo che il Milan è in questo momento il rivale numero uno. ma ci sono altri candidati».

"Leão e Conceição forti, ma lo juventino mi dà l'idea ..." — Come, per esempio, la sua Juventus .... «Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. È vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie. Ma chi lo sa? Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di 'San Siro' con l’inter, nulla sarebbe più scontato».

Del Piero, poi ha risposto così ad un interrogativo su Rafael Leão e Francisco Conceição, attaccanti portoghesi di Milan e Juventus: «Se possono essere le sorprese di questo finale di stagione? Rafa ha accusato qualche stop di troppo a livello fisico, mentre Francisco ha avuto maggior continuità. Sono due giocatori forti, diciamo che lo juventino per la costanza di impiego e rendimento mi dà l’idea di poter offrire un contributo importante».