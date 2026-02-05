Pianeta Milan
Del Piero: “Scudetto, Milan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su Leao …”

Alessandro Del Piero, classe 1974, ex fuoriclasse ed ex capitano della Juventus, ha parlato al 'Corriere della Sera' oggi in edicola: tra i tanti temi toccati nell'intervista, anche le chance del Milan di vincere lo Scudetto e Rafael Leao
Alessandro Del Piero, classe 1974, ex leggenda della Juventus, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti dall'ex capitano della 'Vecchia Signora', anche le recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan con un passato importante proprio nella Juve.

Scudetto, è lotta tra Inter e Milan? Del Piero non concorda con Rabiot

Rabiot, dopo Bologna-Milan 0-3 di martedì sera, infatti, ha dichiarato: "Se non fosse per noi, l'Inter sarebbe già da sola" e, pertanto, la lotta Scudetto sarebbe già conclusa. Del Piero, però, non è sembrato essere totalmente d'accordo con le parole del numero 12 rossonero sull'attuale campionato di Serie A.

«Se condivido? Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo Scudetto. Del resto, è fra quelle che ha avuto meno battute d’arresto e non avrà le coppe in cui disperdere energie. Perciò è naturale che Adrien faccia certe considerazioni considerando che presto arriveranno impegni gravosi per l’Inter e quindi diciamo che il Milan è in questo momento il rivale numero uno. ma ci sono altri candidati».

"Leão e Conceição forti, ma lo juventino mi dà l'idea ..."

Come, per esempio, la sua Juventus .... «Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. È vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie. Ma chi lo sa? Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di 'San Siro' con l’inter, nulla sarebbe più scontato».

Del Piero, poi ha risposto così ad un interrogativo su Rafael Leão e Francisco Conceição, attaccanti portoghesi di Milan e Juventus: «Se possono essere le sorprese di questo finale di stagione? Rafa ha accusato qualche stop di troppo a livello fisico, mentre Francisco ha avuto maggior continuità. Sono due giocatori forti, diciamo che lo juventino per la costanza di impiego e rendimento mi dà l’idea di poter offrire un contributo importante».

