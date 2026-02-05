Pianeta Milan
Hazard: “Da bambino tifavo Milan. Galliani mi vedeva bene in quello di Berlusconi, ma …”

Eden Hazard, classe 1991, ex fantasista di Lille (2007-2012), Chelsea (2012-2019) e Real Madrid (2019-2023), ha rivelato alla Gazzetta dello Sport il suo tifo per il Milan da bambino. Ha conosciuto anche Adriano Galliani, ma ... leggete che ha detto
Eden Hazard, classe 1991, è stato sicuramente uno dei fantasisti più forti in circolazione degli anni Duemila. Ha indossato per cinque stagioni (2007-2012) la maglia del Lille, in Francia; quindi, per sette anni (2012-2019) quella del Chelsea, in Inghilterra, squadra con cui ha toccato le vette più alte in carriera. Infine, sfortunate le quattro stagioni (2019-2023) in Spagna con il Real Madrid, dove ha giocato pochissimo e trascorso più tempo in infermeria causa infortuni che sul terreno di gioco.

Hazard: "Galliani mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi"

In carriera, ad ogni modo, Hazard ha vinto una Ligue 1 e una Coppa di Francia con il Lille; 2 Europa League, 2 Premier League, una Coppa di Lega e una F.A. Cup con il Chelsea; infine, 2 titoli della Liga, 2 Supercoppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa di Spagna con il Real Madrid. Insomma, rimpianti può ben dire di non averne avuti, malgrado un ritiro giunto presto - a 32 anni - per problemi fisici.

Hazard ha rilasciato, questa mattina, un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e gli è stato chiesto se fosse mai stato vicino a giocare nella Serie A italiana. Ecco la sua risposta: «A dire il vero. .. no. Massimo Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Adriano Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Silvio Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti ...».

