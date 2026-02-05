Hazard ha rilasciato, questa mattina, un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e gli è stato chiesto se fosse mai stato vicino a giocare nella Serie A italiana. Ecco la sua risposta: «A dire il vero. .. no. Massimo Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Adriano Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Silvio Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti ...».