0-3 a Bologna, Galli sicuro: 'Il Milan può vincere contro chiunque'

'Maracanà', il commento di Filippo Galli dopo Bologna-Milan

Milan, meglio guardare dietro o davanti? "E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi. Questo percorso netto fatto è certamente merito di Allegri, di Tare, dello staff, perché davvero li ho definiti i garanti del nuovo progetto tecnico. Allegri a volte propone un gioco non soddisfacente, è pragmatico, ma avrà le sue ragioni, conoscendo i giocatori. Ieri sera abbiamo visto un Milan diverso, di là dei problemi del Bologna. Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".