0-3 a Bologna, Galli sicuro: 'Il Milan può vincere contro chiunque'

Ospite a 'Maracanà', in onda su TMW Radio, l'ex difensore del Milan Filippo Galli ha commentato la prestazione rossonera a Bologna. Ecco le sue parole
Dopo il pareggio di Roma, il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere con una prestazione di alto livello. Al 'Dall'Ara', i rossoneri travolgono 3-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, accorciando sull'Inter prima in classifica e allungando sulla Roma quinta. Della vittoria di Bologna ha parlato l'ex difensore del Diavolo Filippo Galli. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su TMW Radio.
'Maracanà', il commento di Filippo Galli dopo Bologna-Milan
Milan, meglio guardare dietro o davanti? "E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi. Questo percorso netto fatto è certamente merito di Allegri, di Tare, dello staff, perché davvero li ho definiti i garanti del nuovo progetto tecnico. Allegri a volte propone un gioco non soddisfacente, è pragmatico, ma avrà le sue ragioni, conoscendo i giocatori. Ieri sera abbiamo visto un Milan diverso, di là dei problemi del Bologna. Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".