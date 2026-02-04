Durante l'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, andata in onda ieri sera, come sempre, su Sky Sport 24, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri nel reparto offensivo. Ecco, di seguito, le sue parole dopo la conclusione del calciomercato, che ha portato in rossonero solamente un giocatore: Niclas Fullkrug:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Costacurta: “Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 giocatori che migliorino”
INTERVISTE
Costacurta: “Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 giocatori che migliorino”
L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri in attacco, soffermandosi su Rafa Leao e Christian Pulisic
Milan, parla Costacurta—
LEGGI ANCHE: Rabiot e Modric pazzeschi, ma anche Fofana è importantissimo: il centrocampo del Milan sale in cattedra
Le parole di Billy Costacurta sul Milan e l'attacco rossonero: "Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 o 4 giocatori che migliorino la loro performance, soprattutto in attacco. Parlo di Rafa Leao ma dello stesso Christian Pulisic, che ha cominciato bene ma che ora non sta bene. Anche Nkunku deve dare qualcosina di più. Io credo che il Milan speri che lì davanti i giocatori migliorino le loro prestazioni individuali".
© RIPRODUZIONE RISERVATA