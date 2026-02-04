L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri in attacco, soffermandosi su Rafa Leao e Christian Pulisic

Durante l'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale , andata in onda ieri sera, come sempre, su Sky Sport 24 , l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto spendere alcune parole sulla situazione dei rossoneri nel reparto offensivo. Ecco, di seguito, le sue parole dopo la conclusione del calciomercato, che ha portato in rossonero solamente un giocatore: Niclas Fullkrug:

Le parole di Billy Costacurta sul Milan e l'attacco rossonero: "Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 o 4 giocatori che migliorino la loro performance, soprattutto in attacco. Parlo di Rafa Leao ma dello stesso Christian Pulisic, che ha cominciato bene ma che ora non sta bene. Anche Nkunku deve dare qualcosina di più. Io credo che il Milan speri che lì davanti i giocatori migliorino le loro prestazioni individuali".