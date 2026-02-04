Bologna-Milan, Rabiot, Modric e Fofana: la mediana perfetta per Allegri

Bologna-Milan 0-3, la squadra di Allegri non soffre mai in difesa e sfrutta le occasioni lasciate dalla difesa rossoblù alla perfezione. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto. Grande fattore di questa gara è stato il centrocampo del Diavolo: Fofana, Modric e Rabiot sono stati tra i migliori in campo, sfruttando al massimo le loro qualità. Ecco le pagelle dell'ex Juventus dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>