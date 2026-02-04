"Il Milan diverte dà spettacolo e ha giocato bene. Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell'estetica: questa sera (ieri) è una partita dedicata a loro. Adesso lo so già: chi critica sosterrà che il Bologna ha tutti i demeriti, che non ha giocato bene. Perché si sa quando vinciamo giocando bene è sempre demerito degli avversari. Ci davano già a 20 punti dai primi e siamo solo a meno 5 dall'Inter. Due settimane belle serene per sognare. Qualche merito lo avrà il tanto criticato Tare vero? Gli ultimi gol sono di Nkunku, Rabiot e De Winter".