"Dopo il gol di Rabiot, il gruppo dei ragazzi è andato sotto la curva del Milan. A fine partita ancora i ragazzi che vanno a prendersi l'applauso dopo una partita divertente, spettacolare e ben giocata". Questo il commento di Carlo Pellegatti sulla vittoria del Milan sul campo del Bologna (0-3). Il giornalista è stato chiaro nel suo commento su Instagram.
Pellegatti ironico dopo Bologna: "Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell'estetica"
Pellegatti ironico dopo Bologna: “Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell’estetica”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Bologna. Ecco il pensiero anche su chi critica il Diavolo (estratto da Instagram)
"Il Milan diverte dà spettacolo e ha giocato bene. Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell'estetica: questa sera (ieri) è una partita dedicata a loro. Adesso lo so già: chi critica sosterrà che il Bologna ha tutti i demeriti, che non ha giocato bene. Perché si sa quando vinciamo giocando bene è sempre demerito degli avversari. Ci davano già a 20 punti dai primi e siamo solo a meno 5 dall'Inter. Due settimane belle serene per sognare. Qualche merito lo avrà il tanto criticato Tare vero? Gli ultimi gol sono di Nkunku, Rabiot e De Winter".
