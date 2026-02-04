Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Sabatini rivela: “Nkunku messo sul mercato da Furlani e Ibrahimovic. Tare e Allegri …”

BOLOGNA-MILAN

Sabatini rivela: “Nkunku messo sul mercato da Furlani e Ibrahimovic. Tare e Allegri …”

Sabatini: 'Milan lezione storica al Bologna. Nkunku? Coccolato da Allegri, messo sul mercato da ...'
Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Bologna. Ecco il pensiero anche su Nkunku (estratto da Calciomercato.com)
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan di Allegri gioca bene e vince benissimo. Dà una lezione storica al Bologna. Un super Milan, che conserva il distacco dall’Inter (-5) ma guarda con soddisfazione al vantaggio sulla Roma (+7) quinta in classifica". Questo il parere di Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com su Bologna-Milan 0-3. Il giornalista ha analizzato le prestazioni di alcuni singoli rossoneri.

"De Winter è cresciuto a vista d’occhio da almeno un mese. Nell’olimpiade dei centrocampisti è Rabiot quello che merita la medaglia d’oro, e non solo per la specialità del terzo goal. Per fisicità e personalità sfiora la perfezione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>>

Sabatini ha sottolineato anche la prestazione di Nkunku: "L’ex Chelsea era stato messo sul mercato dalla strana alleanza Furlani-Ibra che si erano buttati su Mateta, poi saltato soprattutto per il ginocchio malandato. In ogni caso Tare e Allegri, in accoppiata, avevano coccolato Nkunku, appoggiando la sua voglia di permanenza. Il francese ha ripagato se stesso, la squadra e anche chi l’ha confortato nel momento del bisogno".

Leggi anche
Ambrosini: “Milan da Scudetto? Non ancora, magari fra un paio di partite …”
Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA