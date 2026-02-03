Milan, Moretto: 'Nkunku? Non ufficialmente, era stato messo sul mercato'

Non finisce mai il calciomercato. Nonostante la fine ufficiale sia arrivata alle ore 20:00 di ieri sera, continuano le voci relative al mercato della prossima estate. Sessione estiva in cui ci saranno delle uscite. Una di queste potrebbe essere quella di Christopher Nkunku , già nel mirino di diverse squadre nel mercato di gennaio. Del futuro di Nkunku ha parlato il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Calciomercato Milan, le parole di Matteo Moretto su Nkunku

"Nkunku poteva andare via in questo mercato invernale, ma alla fine è rimasto. Il francese è stato trattato molto dal Fenerbahçe e anche altri club italiani hanno chiesto informazioni, ma come vi abbiamo sempre detto Nkunku voleva restare al Milan. Si giocherà le sue carte, ma è chiaro che il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti, soprattutto con l'entourage dell'attaccante".