Keita Baldé sicuro: 'Nesta sarà un grande allenatore. Mi parlava del Milan'

L'attaccante del Monza Keita Baldé ha concesso un'intervista in cui ha parlato anche del suo ex allenatore Alessandro Nesta. Ecco le sue dichiarazioni
L'ex attaccante di Inter e Lazio, ora al Monza, Keita Baldé ha rilasciato una lunga intervista al canale TikTok 'afterpostunited'. Tra i diversi temi, l'attaccante ha parlato anche del suo ex allenatore Alessandro Nesta. Per l'ex difensore del Milan, Keita ha speso parole al miele. Ecco che cosa ha detto.
Le parole di Keita Baldé su Alessandro Nesta
«Lo scorso anno ho avuto un allenatore top come Nesta. Io l’ho sempre considerato un grande, per il suo modo di fare, per il giocatore che è stato, come l’altra leggenda Paolo Maldini, per il suo approccio alla partita, sin dai tempi della maglia della Lazio, fino al suo approdo al Milan».