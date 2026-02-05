Il retroscena di Ambrosini su Rabiot: 'Ecco cosa mi diceva sempre Pirlo'

Adrien Rabiot è uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan , nella sfida contro il Bologna ha trascinato i rossoneri con un gol e un assist per Loftus-Cheek. Il suo status da top player, però, non è stato sempre indiscutibile: Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan, ha rivelato un retroscena sul centrocampista francese negli anni alla Juventus . Ecco le sue parole durante l'ultima puntata di 'Elastici', il podcast di 'Cronache di Spogliatoio'.

"L'anno in cui Rabiot giocava alla Juve, avevo dei forti dubbi, ma Pirlo lo faceva giocare sempre. Gli dicevo che si trattava di un giocatore che fa giocare male la squadra, non riusciva a giocare bene. Lui mi ha sempre detto che è un giocatore forte. Ora tecnicamente ha preso ancora più confidenza rispetto a prima, sembra veramente che giochi uno sport diverso, che faccia meno fatica degli altri. Fa la cosa più giusta con uno sforzo minore, ma con un effetto triplo rispetto a prima".