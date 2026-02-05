Passerini: 'Ho finalmente visto un Milan dominante fin dall'inizio a Bologna'

Il Milan di Massimiliano Allegri , dopo il pareggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini, è tornato alla vittoria nell'ultima giornata di Serie A. E lo ha fatto con una grande prestazione. Contro il Bologna di Vincenzo Italiano , i rossoneri hanno vinto 0-3 grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek , Christopher Nkunku e Adrien Rabiot . A fine primo tempo, il Diavolo era già in vantaggio di due gol. Cosa che non accade così spesso, come fatto notare anche dal giornalista del 'Corriere della Sera' Carlos Passerini durante l'ultimo appuntamento con 'Tutti convocati', in onda su Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole.

"A Bologna ho visto un Milan diverso ad altre volte. E' stato un segnale importante, un segnale di forza. Ha vinto la partita nel primo tempo che di solito regala. Il Milan ha preso subito la partita in mano. Il Milan ha spesso regalato il primo tempo, a Bologna ho visto un Milan diverso, finalmente dominante all'inizio. Ho visto una squadra che non ha aspettato prima di agire, è questo il segnale vero".