Vitali Kutuzov , ex calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Fanpage, alla quale ha rivelato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo, suo compagno durante il periodo allo Sporting Lisbona. Kutuzov ha dichiarato che il portoghese era molto interessato al Milan e difatti faceva molte domande anche sulla gestione del corpo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Kutuzov

"Cristiano era appena stato promosso in prima squadra dalle giovanili, io mi ero già ambientato allo Sporting e lui fu mandato a vivere con me. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, potevamo sederci e parlare. Cristiano faceva domande sul Milan. A quel punto era già nato Milan Lab, e lui faceva domande anche su quello: nuove tecnologie, lavorare con il corpo. Era già interessato a tutto questo e io l'ho condiviso con lui. Cristiano era sinceramente interessato al Milan. Sognava le sfide della vita, voleva capire com'era lì