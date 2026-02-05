Pianeta Milan
Kutuzov: “Ronaldo mi faceva domande sul Milan, era molto interessato”

Vitali Kutuzov, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da Fanpage, alla quale ha rivelato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo: le sue parole...
Vitali Kutuzov, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Fanpage, alla quale ha rivelato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo, suo compagno durante il periodo allo Sporting Lisbona. Kutuzov ha dichiarato che il portoghese era molto interessato al Milan e difatti faceva molte domande anche sulla gestione del corpo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Kutuzov

"Cristiano era appena stato promosso in prima squadra dalle giovanili, io mi ero già ambientato allo Sporting e lui fu mandato a vivere con me. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, potevamo sederci e parlare. Cristiano faceva domande sul Milan. A quel punto era già nato Milan Lab, e lui faceva domande anche su quello: nuove tecnologie, lavorare con il corpo. Era già interessato a tutto questo e io l'ho condiviso con lui. Cristiano era sinceramente interessato al Milan. Sognava le sfide della vita, voleva capire com'era lì

Cristiano ha sempre sognato di essere il migliore. Ronaldo era anche preoccupato del suo aspetto: cerette continue, specchi, tagli di capelli, gel. Aveva un atteggiamento maniacale verso tutto questo. Una lotta continua con sé stesso, il desiderio di essere migliore, più bello: c'era qualcosa che non andava nel suo viso a quei tempi. A me non importava, ma per Cristiano fu un disastro. Voleva cambiare"

