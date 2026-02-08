Che impatto ha avuto il mercato sulla stagione del Milan ? Ne parla 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo la rosea grazie agli ultimi acquisti la squadra avrebbe cambiato faccia e marcia in questa stagione. Questo anche grazie al lavoro di Massimiliano Allegri che ha lavorato bene con il materiale a disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati dai 'nuovi' acquisti: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug.

Ci sono però anche dei giocatori che non hanno avuto un impatto importante. Per il giovane Odogu, sottolinea la rosea, è ancora presto per dare giudizi, visto che non ha praticamente giocato. Chi sta deludendo è Pervis Estupinan: 12 presenze, un assist senza mai convincere del tutto a livello di prestazioni. L'infortunio alla caviglia subito in Nazionale ha rallentato la sua stagione e spalancato le porte a Bartesaghi. Per il prodotto del settore giovanile rossonero 2 gol in Serie A in 18 presenze.