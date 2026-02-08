Pianeta Milan
Che cambio per De Winter: da riserva non proprio affidabile, a valida opzione. Jashari …

Milan, De Winter in netta crescita, Jashari: c'è ancora attesa
Il mercato del Milan ora starebbe ripagando: impatto importante dei nuovi arrivi in casa rossonera. Ecco l'analisi di De Winter da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
'La Gazzetta dello Sport' ha scritto un lungo pezzo d'analisi sull'impatto che sta avendo il mercato nella stagione del Milan. De Winter, arrivato in estate dal Genoa, è in netta crescita, soprattutto nella marcatura degli attaccanti avversari. Da riserva non proprio affidabile, a valida opzione alternativa ai titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic. Buoni spunti anche per Athekame, arrivato dallo Young Boys: a Bologna non ha fatto sentire la mancanza di Saelemaekers.

La vera attesa, scrive il quotidiano, resta per Jashari: si aspettano visione di gioco e giocate importanti per i compagni. È stato il secondo colpo più caro del mercato estivo (dietro solo a Nkunku): arrivato dal Bruges per oltre trenta milioni. L'impatto di Jashari è stato chiaramente limitato dal suo infortunio di fine agosto e dalla presenza a centrocampo di Modric. Si perché al momento Allegri vede lo svizzero come centrocampista davanti alla difesa. Ruolo che copre l'ex Real Madrid. Vedremo in futuro.

