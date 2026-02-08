Milan, De Winter in netta crescita, Jashari: c'è ancora attesa

'La Gazzetta dello Sport' ha scritto un lungo pezzo d'analisi sull'impatto che sta avendo il mercato nella stagione del Milan. De Winter, arrivato in estate dal Genoa, è in netta crescita, soprattutto nella marcatura degli attaccanti avversari. Da riserva non proprio affidabile, a valida opzione alternativa ai titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic. Buoni spunti anche per Athekame, arrivato dallo Young Boys: a Bologna non ha fatto sentire la mancanza di Saelemaekers.