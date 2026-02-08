Milan, De Winter in netta crescita, Jashari: c'è ancora attesa

'La Gazzetta dello Sport' ha scritto un lungo pezzo d'analisi sull'impatto che sta avendo il mercato nella stagione del Milan. De Winter, arrivato in estate dal Genoa, è in netta crescita, soprattutto nella marcatura degli attaccanti avversari. Da riserva non proprio affidabile, a valida opzione alternativa ai titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic. Buoni spunti anche per Athekame, arrivato dallo Young Boys: a Bologna non ha fatto sentire la mancanza di Saelemaekers.
La vera attesa, scrive il quotidiano, resta per Jashari: si aspettano visione di gioco e giocate importanti per i compagni. È stato il secondo colpo più caro del mercato estivo (dietro solo a Nkunku): arrivato dal Bruges per oltre trenta milioni. L'impatto di Jashari è stato chiaramente limitato dal suo infortunio di fine agosto e dalla presenza a centrocampo di Modric. Si perché al momento Allegri vede lo svizzero come centrocampista davanti alla difesa. Ruolo che copre l'ex Real Madrid. Vedremo in futuro.
