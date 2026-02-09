Si ferma, invece, all'Allianz Stadium la Juventus di Luciano Spalletti, che non va oltre il 2-2 interno contro la Lazio di Maurizio Sarri. I capitolini si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pedro e Gustav Isaksen; la reazione dei bianconeri porta al gol di Weston McKennie e poi, al 96', al pari di Pierre Kalulu. Stasera (ore 20:45) la Roma, battendo il Cagliari in casa, può agganciare in classifica la 'Vecchia Signora'.
Il Bologna è sparito. I rossoblu di Vincenzo Italiano perdono ancora in casa, 0-1, stavolta al cospetto del Parma nel derby emiliano: decide un gol di Christian Ordóñez al 95'. Colpo importante, in chiave salvezza, per il Lecce di Eusebio Di Francesco che, al 'Via del Mare', batte per 2-1 l'Udinese. Decide, al 90', una magia su calcio di punizione di Lameck Banda. Sollievo, infine, in casa Napoli per Scott McTominay: infortunio meno grave del previsto, salterà soltanto il Como nel prossimo weekend.
