Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna, 5-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Tre assist per Federico Dimarco, reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Lautaro raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi; la squadra è a + 8 sul Milan (che ha una partita in meno) e a + 9 sul Napoli. In piena fuga Scudetto.