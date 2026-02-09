Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter fa boom: Sassuolo travolto, la fuga continua”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna, 5-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Tre assist per Federico Dimarco, reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Lautaro raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi; la squadra è a + 8 sul Milan (che ha una partita in meno) e a + 9 sul Napoli. In piena fuga Scudetto.

Si ferma, invece, all'Allianz Stadium la Juventus di Luciano Spalletti, che non va oltre il 2-2 interno contro la Lazio di Maurizio Sarri. I capitolini si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pedro e Gustav Isaksen; la reazione dei bianconeri porta al gol di Weston McKennie e poi, al 96', al pari di Pierre Kalulu. Stasera (ore 20:45) la Roma, battendo il Cagliari in casa, può agganciare in classifica la 'Vecchia Signora'.

Il Bologna è sparito. I rossoblu di Vincenzo Italiano perdono ancora in casa, 0-1, stavolta al cospetto del Parma nel derby emiliano: decide un gol di Christian Ordóñez al 95'. Colpo importante, in chiave salvezza, per il Lecce di Eusebio Di Francesco che, al 'Via del Mare', batte per 2-1 l'Udinese. Decide, al 90', una magia su calcio di punizione di Lameck Banda. Sollievo, infine, in casa Napoli per Scott McTominay: infortunio meno grave del previsto, salterà soltanto il Como nel prossimo weekend.

