Una graduatoria dove resta prima, incontrastata, l'Inter di Cristian Chivu, che passa più che agevolmente - 5-0 - sul campo del Sassuolo. Manda quasi tutti in gol Federico Dimarco, autore di 3 assist. Nerazzurri in rete con Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Con questo gol, il 'Toro' raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi.
C'è tensione sul rinnovo di contratto tra il Torino e Guillermo Maripán, in scadenza il 30 giugno. La società ha un'opzione per estendere unilateralmente l'accordo di un anno, fino al 30 giugno 2027, ma il difensore cileno non accetta la decurtazione dello stipendio proposta dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, chiedendo la conferma delle cifre attuali. Intanto, scatta l'obbligo di riscatto dal Napoli del cartellino del 'Cholito', Giovanni Simeone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA