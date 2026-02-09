La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio interno della Juventus di Luciano Spalletti contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sotto 0-2 per le reti di Pedro e Gustav Isaksen, la Juve recupera sul 2-2 con Weston McKennie prima e Pierre Kalulu (al 96'!) poi. Il Napoli resta a + 3 e stasera la Roma, battendo allo stadio 'Olimpico' il Cagliari, può agganciare i bianconeri al quarto posto in classifica,