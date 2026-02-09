Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Juve, cuore e rabbia: da 0-2 a 2-2 al 96' con la Lazio'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio interno della Juventus di Luciano Spalletti contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sotto 0-2 per le reti di Pedro e Gustav Isaksen, la Juve recupera sul 2-2 con Weston McKennie prima e Pierre Kalulu (al 96'!) poi. Il Napoli resta a + 3 e stasera la Roma, battendo allo stadio 'Olimpico' il Cagliari, può agganciare i bianconeri al quarto posto in classifica,

Una graduatoria dove resta prima, incontrastata, l'Inter di Cristian Chivu, che passa più che agevolmente - 5-0 - sul campo del Sassuolo. Manda quasi tutti in gol Federico Dimarco, autore di 3 assist. Nerazzurri in rete con Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Con questo gol, il 'Toro' raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi.

C'è tensione sul rinnovo di contratto tra il Torino e Guillermo Maripán, in scadenza il 30 giugno. La società ha un'opzione per estendere unilateralmente l'accordo di un anno, fino al 30 giugno 2027, ma il difensore cileno non accetta la decurtazione dello stipendio proposta dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, chiedendo la conferma delle cifre attuali. Intanto, scatta l'obbligo di riscatto dal Napoli del cartellino del 'Cholito', Giovanni Simeone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA