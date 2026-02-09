Milan, hai visto Liberali? Primo gol in Serie B per l'ex rossonero

Era il 15 dicembre 2024 quando nel match contro il Genoa ha debuttato da titolare Mattia Liberali. Un esordio da record, ad appena 17 anni, indossando la divisa speciale del 125esimo anniversario del club. Il giovane trequartista, cresciuto nelle giovanili del Milan, sembrava uno dei talenti attorno a cui costruire la squadra del futuro, ma a poco più di un anno di distanza è cambiato tutto: la scorsa estate, il classe 2007, è passato al Catanzaro a titolo definitivo. "Il Milan è stato come una seconda casa, ma era arrivato il momento di una nuova sfida” ha dichiarato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'.