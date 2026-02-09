Milan come Bayen Monaco e Borussia Dortmund: numeri da record

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea >>>
Se prendiamo in considerazione solo la Serie A, il divario è ancora più evidente: le squadre che più si avvicinano sono Inter, Juventus e Como, tutte a 4 sconfitte. Milan e Bayern condividono anche un altro record: nessuna sconfitta in trasferta, l'unico ko stagionale è arrivato in casa. Questi numeri testimoniano un rendimento impressionante della squadra di Massimiliano Allegri, che sta mantenendo livelli da grande squadra.
