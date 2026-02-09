Pianeta Milan
Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il dato

Milan come Bayen Monaco e Borussia Dortmund: numeri da record
La statistica emersa negli ultimi giorni racconta di un Milan inarrestabile, soltanto Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno lo stesso rendimento in campionato dei rossoneri
Dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, i rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri. Il Milan affronterà il Pisa di Oscar Hiljemark venerdì 13 febbraio alle 20:45, un appuntamento da non fallire per mantenere vive le ambizioni scudetto. L'Inter continua a premere sull'acceleratore, dopo il 5-0 rifilato al Sassuolo si trova momentaneamente +8 sul Diavolo, che ha giocato però una partita in meno.

Milan, numeri da record

Negli ultimi giorni è emerso un dato molto interessante. il Milan ha perso una sola partita in stagione, nei top 5 campionati europei soltanto Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno fatto come i rossoneri. In questa speciale classifica seguono Real Madrid e PSG con 2, mentre Arsenal e Barcellona sono a quota 3.

Se prendiamo in considerazione solo la Serie A, il divario è ancora più evidente: le squadre che più si avvicinano sono Inter, Juventus e Como, tutte a 4 sconfitte. Milan e Bayern condividono anche un altro record: nessuna sconfitta in trasferta, l'unico ko stagionale è arrivato in casa. Questi numeri testimoniano un rendimento impressionante della squadra di Massimiliano Allegri, che sta mantenendo livelli da grande squadra.

