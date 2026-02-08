Il club rossonero è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, con possibile impatto sulle operazioni. Ecco allora io non ci ho capito niente, il mondo si sta capovolgendo, se questo fosse vero. Invece di venire al Milan perchè c'è un grande scrupolo sulle visite mediche cosi i loro protetti, i giocatori di questi fantomatici agenti, dovrebbero essere ancor più curati e ci sarebbe una maggiore prevenzione, invece secondo questa indiscrezione, ipotesi, non vengono perchè il Milan te li visita troppo bene"