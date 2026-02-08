Pianeta Milan
Pellegatti: “Il Milan è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, non capisco…”

Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare della questione legata alle visite mediche al Milan
Alessia Scataglini
Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare sulla questione legata alla volontà di alcuni agenti di non portare i propri giocatori al Milan a causa delle visite mediche troppo severe. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

 Milan, parla Pellegatti

"Il mondo si sta capovolgendo, dico questo perchè ieri ero su un sito e leggo che alcuni agenti starebbero ora puntando ad evitare il Milan come destinazione per i loro giocatori per il prossimo mercato per le visite mediche ritenute troppo scrupolose, che in passato avrebbero portato alla cancellazione di trasferimenti già avanzati, spingendo le procure a privilegiare altre operazioni.

Il club rossonero è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, con possibile impatto sulle operazioni. Ecco allora io non ci ho capito niente, il mondo si sta capovolgendo, se questo fosse vero. Invece di venire al Milan perchè c'è un grande scrupolo sulle visite mediche cosi i loro protetti, i giocatori di questi fantomatici agenti, dovrebbero essere ancor più curati e ci sarebbe una maggiore prevenzione, invece secondo questa indiscrezione, ipotesi, non vengono perchè il Milan te li visita troppo bene"

