Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 8 febbraio: tra rinnovi, occasioni e dinamiche di mercato
Milan, Tomori e Bartesaghi rinnovano. Occasione McKennie e intrigo Kostic

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 8 febbraio 2026. In questo weekend di Serie A il Milan di Massimiliano Allegri non scenderà in campo e per questo motivo il campo non è il tema principale di oggi. Si parla tanto di mercato, con diverse occasioni e indiscrezioni sulle prossime mosse del Diavolo. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

