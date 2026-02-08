Nella giornata di oggi, domenica 08 febbraio 2026, molti quotidiani sportivi e svariati siti web hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Tante le dichiarazioni: da Ibrahimovic su San Siro a PELLEGATTI SU KOSTIC, ma spazio anche al mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, da Ibrahimovic al mercato: arriva McKennie? Kostic, la verità. Il ritorno di Gimenez
ULTIME MILAN NEWS
Milan, da Ibrahimovic al mercato: arriva McKennie? Kostic, la verità. Il ritorno di Gimenez
Le notizie più importanti della giornata di oggi, domenica 08 febbraio 2026, sul Milan di Massimiliano Allegri: tra mercato e...