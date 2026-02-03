Punto che lascia rammarico per l'inerzia iniziale ma fotografa una partita fatta di accelerazioni improvvise e di fasi di stallo giocate a centrocampo: meglio l'energia e la qualità nelle transizioni rossonere, meno la gestione nei momenti di pressione giallorossa. Con questo 2-2 Milan Futuro va a 35 punti, in attesa delle gare di domani di un Girone B molto corto nella parte alta della classifica. Prossimo impegno: sfida casalinga al Chinetti contro la Virtus CiseranoBergamo, occasione utile per trasformare la buona prova in continuità di risultati.
LA CRONACA
Avvio scoppiettante a Scanzorosciate: al 2' Sardo si accende in area, tiro respinto, poi destro di Cappelletti alto. Al 4' cross di Borsani su cui si avventa Sala per l'1-0 Milan Futuro. Al 7' arriva subito il raddoppio: ripartenza di Sia, assist in verticale e Ossola salta l'uomo in area prima del tocco vincente. I padroni di casa rientrano al 15' con Valois, il suo destro sotto la traversa porta lo Scanzorosciate sull'1-2. Al 17' Sia sfonda ancora e serve Ossola: tap-in sottoporta che viene incredibilmente salvato sulla linea dalla difesa. Al 43' Sala controlla e gira fuori di poco sul cross di Cappelletti. Al 46' Torriani vola e nega il pari a Grassia dal limite.
Nella ripresa cresce la pressione dei giallorossi: al 62' su corner il colpo di testa di Haoufadi sfiora la traversa. Al 69' altra occasione per i padroni di casa, punizione dal limite, mischia e tocco che sorvola di poco la traversa di Torriani. Il forcing trova il suo premio al 73': Bellocci calcia da fermo, Torriani respinge corto e Ruggeri è il più lesto a ribadire in rete per il 2-2. Il Milan Futuro reagisce nell'ultimo quarto d'ora: all'80' Karaca mette in mezzo un cross rasoterra, Sala attacca il primo palo ma un difensore salva in extremis nell'area piccola. È l'ultima azione degna di nota, la gara finisce 2-2.
IL TABELLINO
SCANZOROSCIATE-MILAN 2-2
SCANZOROSCIATE (3‑5-2): Colleoni; Ruggeri, Grassia, Zambelli; Dieng (39'st Malanchini), Gueye, Binetti, Valois (29'st Marsetti), Poli (44'st Deldossi); Belloli (48'st Brignoli), Haoufadi (39'st Carminati). A disp.: Calzaferri; Oppizzi, Scuderi; Mombrini. All.: Delpiano.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Borsani (20'st Karaca); Sala, Eletu (36'st Minotti), Sardo (36'st Branca); Ossola, Sia (36'st Magrassi), Traoré (20'st Asanji). A disp.: Longoni; Pagliei, Vechiu; Geroli. All.: Oddo.
Arbitro: Carluccio di L'Aquila.
Gol: 4' Sala (M), 7' Ossola (M), 15' Valois (S), 28'st Ruggeri (S).
Ammoniti: 8'st Binetti (S), 22'st Sardo (M), 37'st Ossola (M).
