MILAN FUTURO

Milan Futuro, pareggio amaro contro lo Scanzorosciate: Sala e Ossola non bastano

Il Milan Futuro esce dal campo con l'amaro in bocca. I rossoneri di Oddo si sono fatti rimontare dallo Scanzorosciate: il resoconto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro esce dal campo con l'amaro in bocca. I rossoneri di Massimo Oddo si sono fatti rimontare di ben 2 gol dallo Scanzorosciate. I rossoneri, partiti subito a razzo con il gol del giovane Emanuele Sala e poi il raddoppio di Ossola, hanno vissuto una partita a due facce. Nonostante il vantaggio di due gol, i padroni di cassa accorciano con Valois e poi trovano il pari nella ripresa con Ruggeri. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Milan Futuro si fa rimontare sul 2-2 a Scanzorosciate al termine di una gara divisa in due anime. Avvio travolgente dei rossoneri: nei primi dieci minuti colpiscono Emanuele Sala, con un inserimento premiato dal cross di Borsani, e Lorenzo Ossola, freddo dopo la ripartenza guidata da Sia. I padroni di casa riacciuffano il risultato colpendo a cavallo dei due tempi: prima accorciano con Valois, poi trovano il pari nella ripresa con Ruggeri. Buoni segnali da Sala, sempre pronto ad attaccare l'area avversaria, e dallo stesso Torriani, attento quando chiamato in causa.

Punto che lascia rammarico per l'inerzia iniziale ma fotografa una partita fatta di accelerazioni improvvise e di fasi di stallo giocate a centrocampo: meglio l'energia e la qualità nelle transizioni rossonere, meno la gestione nei momenti di pressione giallorossa. Con questo 2-2 Milan Futuro va a 35 punti, in attesa delle gare di domani di un Girone B molto corto nella parte alta della classifica. Prossimo impegno: sfida casalinga al Chinetti contro la Virtus CiseranoBergamo, occasione utile per trasformare la buona prova in continuità di risultati.

LA CRONACA

Avvio scoppiettante a Scanzorosciate: al 2' Sardo si accende in area, tiro respinto, poi destro di Cappelletti alto. Al 4' cross di Borsani su cui si avventa Sala per l'1-0 Milan Futuro. Al 7' arriva subito il raddoppio: ripartenza di Sia, assist in verticale e Ossola salta l'uomo in area prima del tocco vincente. I padroni di casa rientrano al 15' con Valois, il suo destro sotto la traversa porta lo Scanzorosciate sull'1-2. Al 17' Sia sfonda ancora e serve Ossola: tap-in sottoporta che viene incredibilmente salvato sulla linea dalla difesa. Al 43' Sala controlla e gira fuori di poco sul cross di Cappelletti. Al 46' Torriani vola e nega il pari a Grassia dal limite.

Nella ripresa cresce la pressione dei giallorossi: al 62' su corner il colpo di testa di Haoufadi sfiora la traversa. Al 69' altra occasione per i padroni di casa, punizione dal limite, mischia e tocco che sorvola di poco la traversa di Torriani. Il forcing trova il suo premio al 73': Bellocci calcia da fermo, Torriani respinge corto e Ruggeri è il più lesto a ribadire in rete per il 2-2. Il Milan Futuro reagisce nell'ultimo quarto d'ora: all'80' Karaca mette in mezzo un cross rasoterra, Sala attacca il primo palo ma un difensore salva in extremis nell'area piccola. È l'ultima azione degna di nota, la gara finisce 2-2.

IL TABELLINO

SCANZOROSCIATE-MILAN 2-2

SCANZOROSCIATE (3‑5-2): Colleoni; Ruggeri, Grassia, Zambelli; Dieng (39'st Malanchini), Gueye, Binetti, Valois (29'st Marsetti), Poli (44'st Deldossi); Belloli (48'st Brignoli), Haoufadi (39'st Carminati). A disp.: Calzaferri; Oppizzi, Scuderi; Mombrini. All.: Delpiano.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Borsani (20'st Karaca); Sala, Eletu (36'st Minotti), Sardo (36'st Branca); Ossola, Sia (36'st Magrassi), Traoré (20'st Asanji). A disp.: Longoni; Pagliei, Vechiu; Geroli. All.: Oddo.

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol >>>

Arbitro: Carluccio di L'Aquila.

Gol: 4' Sala (M), 7' Ossola (M), 15' Valois (S), 28'st Ruggeri (S).

Ammoniti: 8'st Binetti (S), 22'st Sardo (M), 37'st Ossola (M).

