Punto che lascia rammarico per l' inerzia iniziale ma fotografa una partita fatta di accelerazioni improvvise e di fasi di stallo giocate a centrocampo: meglio l'energia e la qualità nelle transizioni rossonere, meno la gestione nei momenti di pressione giallorossa. Con questo 2-2 Milan Futuro va a 35 punti, in attesa delle gare di domani di un Girone B molto corto nella parte alta della classifica. Prossimo impegno: sfida casalinga al Chinetti contro la Virtus CiseranoBergamo, occasione utile per trasformare la buona prova in continuità di risultati.

Avvio scoppiettante a Scanzorosciate: al 2' Sardo si accende in area, tiro respinto, poi destro di Cappelletti alto. Al 4' cross di Borsani su cui si avventa Sala per l'1-0 Milan Futuro. Al 7' arriva subito il raddoppio: ripartenza di Sia, assist in verticale e Ossola salta l'uomo in area prima del tocco vincente. I padroni di casa rientrano al 15' con Valois, il suo destro sotto la traversa porta lo Scanzorosciate sull'1-2. Al 17' Sia sfonda ancora e serve Ossola: tap-in sottoporta che viene incredibilmente salvato sulla linea dalla difesa. Al 43' Sala controlla e gira fuori di poco sul cross di Cappelletti. Al 46' Torriani vola e nega il pari a Grassia dal limite.