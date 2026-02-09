Milan Futuro, esordio del neo-acquisto Dalpiaz con i rossoneri di Oddo

Si tratta di Marcus Dalpiaz, classe 2007, terzino destro austriaco giunto dal Bayern Monaco. Il ragazzo è entrato al 70' al posto di Mattia Cappelletti. Il giocatore, in grado di disimpegnarsi anche come difensore centrale e come terzino sinistro, è arrivato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.