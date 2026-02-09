Milan Futuro, esordio del neo-acquisto Dalpiaz con i rossoneri di Oddo

Pianeta Milan
Magnus Dalpiaz, classe 2007, terzino destro austriaco arrivato dal Bayern Monaco nel corso dell'ultimo calciomercato invernale, ha esordito con il Milan Futuro di mister Massimo Oddo in occasione dell'ultima partita della Seconda Squadra rossonera
Ieri pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), il Milan Futuro di Massimo Oddo ha perso, 0-1, contro la Virtus CiseranoBergamo nella 23^ giornata della Serie D 2025-2026: decisivo, al 62', un colpo di testa di Daniele Viscardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La sconfitta lascia il Milan Futuro in 7^ posizione in classifica, con 35 punti, pari merito con il Caldiero Terme, a 2 punti di distanza dall'ultimo posto utile per la qualificazione ai playoff, attualmente occupata dal Villa Valle. Da segnalare come, nel corso della partita, abbia esordito con il Milan Futuro uno degli acquisti della recente sessione invernale di calciomercato.

Si tratta di Marcus Dalpiaz, classe 2007, terzino destro austriaco giunto dal Bayern Monaco. Il ragazzo è entrato al 70' al posto di Mattia Cappelletti. Il giocatore, in grado di disimpegnarsi anche come difensore centrale e come terzino sinistro, è arrivato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nel caso in cui, a fine stagione, il Milan lo esercitasse, Dalpiaz si legherebbe al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030. Nell'operazione, però, il Bayern Monaco si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del suo cartellino.

