Milan Futuro, esordio del neo-acquisto Dalpiaz con i rossoneri di Oddo

Si tratta di Marcus Dalpiaz, classe 2007, terzino destro austriaco giunto dal Bayern Monaco. Il ragazzo è entrato al 70' al posto di Mattia Cappelletti. Il giocatore, in grado di disimpegnarsi anche come difensore centrale e come terzino sinistro, è arrivato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Nel caso in cui, a fine stagione, il Milan lo esercitasse, Dalpiaz si legherebbe al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030. Nell'operazione, però, il Bayern Monaco si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del suo cartellino.
