Milan Futuro esce a testa alta dal k.o. con la Virtus CiseranoBergamo

Nonostante il risultato, Milan Futuro esce a testa altissima da una partita equilibrata nel primo tempo e ben interpretata nella ripresa, dove i rossoneri hanno prodotto più gioco e occasioni, senza però trovare il varco contro l'organizzata difesa bergamasca. Ancora una volta decisiva una palla inattiva. In classifica Milan Futuro resta a 35 punti, al 6° posto al pari del Caldiero Terme e nel vivo del gruppone che si gioca secondo posto e Playoff. Nel prossimo turno nuova possibilità di invertire la rotta di questi risultati interni negativi, ancora al Chinetti, a farci visita sarà il Breno.

LA CRONACA — Una gara vivace allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, con Milan Futuro che prova a farsi vedere già al 6', quando Ossola calcia dal limite col destro strozzando però la conclusione che termina a lato. La Virtus CiseranoBergamo si fa vedere al 19': Manzi raccoglie l'appoggio di Viscardi ma il suo mancino è debole e Torriani blocca. Un minuto dopo chance incredibile per gli ospiti: cross di Caccia e Adenyo, da pochi passi, schiaccia di testa, la palla si impenna dopo il rimbalzo e va sopra la traversa. Al 24' Asanji attacca la profondità e conclude al volo, potente ma alto. Al 38' Milan Futuro vicinissimo al vantaggio con la punizione di Eletu che colpisce il palo. Al 39' Marin si libera in area ma Torriani risponde con un grande riflesso. Nel finale, al 45', Chaka serve Sala che piazza bene, trovando però la pronta parata di Cavalieri.

Ripresa che si apre con Milan Futuro subito aggressivo alla ricerca del gol: al 46' Sardo irrompe al limite dell'area avversaria e conclude col destro, sfiorando il palo. Al 49' è Sala a provarci da fuori, ma la sua conclusione termina alta sopra l'incrocio. Al 55' Eletu scarica un tiro potente ma centrale, controllato da Cavalieri. Al 61' Cappelletti sfonda a destra e serve Asanji, che gira sul primo palo senza inquadrare la porta. Al 62' Viscardi si ritrova solo in area, ma Vladimirov legge tutto e intercetta. Sul corner successivo Viscardi anticipa tutti di testa: Torriani non riesce a respingere e la Virtus passa, è 0-1. Il Milan spinge, la Virtus CiseranoBergamo si difende ordinata. Al 73' sulla punizione di Traorè è Cavalieri a dire ancora no. La gara si chiude così: 0-1 per la Virtus.

IL TABELLINO — MILAN FUTURO-VIRTUS CISERANOBERGAMO 0-1

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti (25'st Dalpiaz), Vladimirov, Zukić, Borsani (25'st Karaca); Sala, Eletu, Sardo (25'st Geroli); Ossola, Asanji (25'st Magrassi), Traoré. A disp.: Longoni; Pagliei, Pandolfi; Branca; Zaramella. All.: Oddo.

VIRTUS CISERANOBERGAMO (3‑5-2): Cavalieri; De Felice, Lucenti, Legramandi; Adenyo, Costa, Manzi, Marin (43'st Bottani), Caccia; Lozza (30'st Ferrario), Viscardi (36'st Benti). A disp.: Rovelli; Braiotta, Foroni, Kasse, Ventura; Rbouhi. All.: Valenti.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Gol: 17'st Viscardi (V).

Ammoniti: 5'st Borsani (MF), 19'st Marin (V), 46'st Manzi (V).