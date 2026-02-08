PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo termina 0-1: sconfitta ingiusta per ciò che si è visto in campo

Milan Futuro-CiseranoBergamo 0-1: sconfitta immeritata per i rossoneri
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 0-1, in rete per gli ospiti Viscardi. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: il primo tempo

Primo tempo che parte con il Milan Futuro solido dietro e capace di crearsi qualche buon tiro nei primi 15 minuti di gara. Dopo pochi minuti due occasioni ravvicinati per gli ospiti. Prima un tiro rasoterra di Manzi facilmente bloccato da Torriani e poi un clamoroso errore nell'area piccola di Adenyo. L'attaccante della Virtus CiseranoBergamo colpisce di testa ma schiaccia troppo e la palla supera la traversa dopo essere rimbalzata a pochissimi centimetri dalla porta rossonera. Passano i minuti con diversi duelli ma senza occasioni, fino al 38'. Prima il palo di Eletu su punizione, un minuto dopo occasione per gli ospiti con Marin che calcia da pochi metri dalla porta rossonera. Torriani si supera mettendo in angolo il tiro potente e angolato. Prima dell'intervallo bell'azione sulla sinistra di Chaka Traorè che scarica un ottimo pallone per Sala. Il suo tiro era ben angolato ma il portiere l'ha parato. Si va negli spogliatoio sullo 0-0.

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: il secondo tempo

Secondo tempo che si apre con zero occasioni per i primi 15 minuti. Al 63' la Virtus CiseranoBergamo trova il gol del vantaggio su calcio d'angolo con Viscardi. Unico tiro pericoloso degli ospiti del secondo tempo, in cui solo il Milan Futuro ha giocato e gestito il pallone. Dopo la rete subita i rossoneri ci provano ma senza trovare ottime soluzione per concludere a rete. Nel finale regge il muro costruito dalla Virtus CiseranoBergamo. Da ricordare l'occasione sbagliata da Ossola poco prima del recupero.

Continua dunque il periodo nero per il Milan Futuro. La vittoria manca da tre partite e ora la vetta occupata dalla Folgore Caratese è distante 13 lunghezze. La zona playoff rimane a 2 punti ma la sconfitta di oggi brucia, soprattutto per quello che si è visto in campo. Un Milan sempre ben messo in campo ha concesso pochissime occasioni e nell'unico tiro degli ospiti nel secondo tempo si è ritrovato sotto di un gol. Vero e proprio catenaccio per la Virtus CiseranoBergamo che dal gol non ha più provato a superare la metà campo rossonera. I rossoneri avrebbero dovuto sfruttare meglio le occasioni create ma rimane il fatto che la sconfitta non è il risultato più giusto per ciò che è successo al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

