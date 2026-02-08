Milan Futuro-CiseranoBergamo 0-1: sconfitta immeritata per i rossoneri

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: il secondo tempo—
Secondo tempo che si apre con zero occasioni per i primi 15 minuti. Al 63' la Virtus CiseranoBergamo trova il gol del vantaggio su calcio d'angolo con Viscardi. Unico tiro pericoloso degli ospiti del secondo tempo, in cui solo il Milan Futuro ha giocato e gestito il pallone. Dopo la rete subita i rossoneri ci provano ma senza trovare ottime soluzione per concludere a rete. Nel finale regge il muro costruito dalla Virtus CiseranoBergamo. Da ricordare l'occasione sbagliata da Ossola poco prima del recupero.
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola
Continua dunque il periodo nero per il Milan Futuro. La vittoria manca da tre partite e ora la vetta occupata dalla Folgore Caratese è distante 13 lunghezze. La zona playoff rimane a 2 punti ma la sconfitta di oggi brucia, soprattutto per quello che si è visto in campo. Un Milan sempre ben messo in campo ha concesso pochissime occasioni e nell'unico tiro degli ospiti nel secondo tempo si è ritrovato sotto di un gol. Vero e proprio catenaccio per la Virtus CiseranoBergamo che dal gol non ha più provato a superare la metà campo rossonera. I rossoneri avrebbero dovuto sfruttare meglio le occasioni create ma rimane il fatto che la sconfitta non è il risultato più giusto per ciò che è successo al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA