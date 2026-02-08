Milan Futuro-CiseranoBergamo 0-1: sconfitta immeritata per i rossoneri

Continua dunque il periodo nero per il Milan Futuro. La vittoria manca da tre partite e ora la vetta occupata dalla Folgore Caratese è distante 13 lunghezze. La zona playoff rimane a 2 punti ma la sconfitta di oggi brucia, soprattutto per quello che si è visto in campo. Un Milan sempre ben messo in campo ha concesso pochissime occasioni e nell'unico tiro degli ospiti nel secondo tempo si è ritrovato sotto di un gol. Vero e proprio catenaccio per la Virtus CiseranoBergamo che dal gol non ha più provato a superare la metà campo rossonera. I rossoneri avrebbero dovuto sfruttare meglio le occasioni create ma rimane il fatto che la sconfitta non è il risultato più giusto per ciò che è successo al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.