Milan Futuro, Sala rinnova nel giorno del suo compleanno: tanti auguri!

Milan Futuro, Sala rinnova con i rossoneri nel giorno del suo compleanno: tanti auguri!

Il Milan rinnova il contratto di Emanuele Sala, classe 2007 e da 12 anni in rossonero. Nel giorno del suo 18^ compleanno, il club premia la sua crescita nel Milan Futuro e le buone prestazioni in Serie D
"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Sala. Il centrocampista, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Con questa nota ufficiale il club di Via Aldo Rossi, dunque, ha annunciato il rinnovo del contratto di Sala in una data molto speciale. Oggi il talento rossonero compie esattamente 18 anni e il Milan gli ha fatto il miglior regalo di compleanno possibile.

Il giocatore del Milan Futuro, dopo una tournée estiva molto positiva con la prima squadra e un ottimo rendimento in Serie D con Massimo Oddo, ha ricevuto la miglior ricompensa per i suoi progressi. In questa stagione, il centrocampista classe 2007 ha totalizzato 8 presenze tra Girone B e Coppa Italia di Serie D, in cui ha trovato anche il primo gol stagionale. Nel corso della stagione, il giovane rossonero ha avuto anche il piacere di essere convocato due volte in Serie A da Massimiliano Allegri, nelle partite di 'San Siro' contro Fiorentina e Pisa.

