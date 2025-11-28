Milan Futuro, Sala rinnova nel giorno del suo compleanno: tanti auguri!

Il giocatore del Milan Futuro, dopo una tournée estiva molto positiva con la prima squadra e un ottimo rendimento in Serie D con Massimo Oddo, ha ricevuto la miglior ricompensa per i suoi progressi. In questa stagione, il centrocampista classe 2007 ha totalizzato 8 presenze tra Girone B e Coppa Italia di Serie D, in cui ha trovato anche il primo gol stagionale. Nel corso della stagione, il giovane rossonero ha avuto anche il piacere di essere convocato due volte in Serie A da Massimiliano Allegri, nelle partite di 'San Siro' contro Fiorentina e Pisa.