Milan Futuro-Real Calepina termina 1-0: tre punti ritrovati. Il commento

Primo tempo: è mancato solo il gol

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha giocato un buon primo tempo, senza rischiare praticamente nulla e riuscendo a costruire diverse occasioni che i giovani rossoneri non sono riusciti a sfruttare. La prima frazione parte piano, con il Milan Futuro in controllo del gioco e con la Real Calepina che prova qualche ripartenza, sempre chiuse dalla coppia Dutu-Odugu.