Milan Futuro-Real Calepina termina 1-0: tre punti ritrovati. Il commento

Al 27' la prima grande occasione della partita in favore del Diavolo. Calcio di punizione sulla sinistra, bel cross di Chaka Traorè nell'area piccola che mette in difficoltà il portiere degli ospiti. Stacca Asanji ma il suo tiro si ferma sul palo. Grandissima chance per i rossoneri. Nei minuti finale del primo tempo, sempre Asanji, anticipa il portiere Miracolo che stende la punta rossonera in area di rigore. Per il direttore di gara Merlino non c'è nulla e lascia proseguire. Rimane più di qualche dubbio.
Secondo tempo: gran gol di Ossola e pochi pericoli in difesa—
Il secondo tempo ricomincia come il primo, Milan Futuro in gestione che cerca di scardinare la retroguardia del Real Calepina. Minuto 55' arriva il gol che decide il match, dopo un rimpallo fortunato, Ossola si trova il pallone a mezza altezza a pochi passi dalla porta, in posizione decentrata. Col destro tira una bordata che finisce sotto la traversa e non lascia scampo al portiere avversario.
Al 65' Massimo Oddo viene espulso dopo una protesta ai danni del direttore di gara. Da quel momento poche occasioni degne di nota, tranne la palla gol fallita da Odogu nei minuti finali. Bene i rossoneri che concedono poco agli avversari.
Grazie a questi tre punti, il Milan Futuro torna in piena zona playoff, occupando la quinta posizione del Girone B del Campionato di Serie D 2025/26. La prossima partita sarà uno scontro diretto e dirà tanto delle ambizioni di questa squadra. A Solbiate Arno arriva il Brusaporto terzo in classifica.
