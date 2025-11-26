Pianeta Milan
Milan Futuro-Real Calepina, formazioni ufficiali: Odogu titolare in difesa

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: ecco le formazioni ufficiali per la sfida del campionato di Serie D contro il Real Calepina
Redazione

Oggi pomeriggio torna in campo il Milan Futuro: i ragazzi di Massimo Oddo voglio riscattarsi dopo le ultime prestazioni negative. I giovani rossoneri infatti arrivano da due sconfitte consecutive contro il Sondrio e il Villa Valle. Alle 14:30 il Diavolo giocherà contro il Real Calepina al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, in occasione del recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie D, rinviata dopo la richiesta del club rossonero, in seguito alla convocazione di tre giovani del Milan Futuro per gli impegni dell'Under 21. Ecco formazioni ufficiali di Milan Futuro-Real Calepina, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie D 2025/26.

MILAN FUTURO(4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Dutu, Karaca; Eletu, Branca; Ibrahimovic, Ossola, Traore; Asanji. A disp.: Bouyer, Borsani, Nolli, Minotti, Zukic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Massimo Oddo.

REAL CALEPINA: Miracolo, Brero, Zappa, Grossi, Forlani, Scalmana, Ronzoni, Orlandi, Semprini, Nikolli, Paderno. A disp.: Moretta, Brogni, Freri, Bertoni, Duda, Cortesi, Ricchiuti, Vigani, Lugnan. All. Joelson Inacio Jose

