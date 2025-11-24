Milan Futuro, due sconfitte consecutive. Ecco quando si torna in campo

La squadra allenata da Massimo Oddo ha tra pochi giorni l'occasione di riscattare le ultime prestazioni negative. Mercoledì alle ore 14:30 il Milan Futuro ospiterà Real Calepina a Solbiate Arno, in occasione del recupero della dodicesima giornata del Girone B della Serie D. La gara contro la squadra allenata da Vinicio Espinal fu rinviata dopo la richiesta del club rossonero, in seguito alla convocazione di tre giovani del Milan Futuro per gli impegni dell'Under 21. In questo momento il Milan Futuro di Oddo, con una partita in meno, occupa la decima posizione in classifica ma tra due giorni può tornare in piena zona playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA