Milan Futuro, due sconfitte consecutive. Ecco quando si torna in campo

Il Milan Futuro fatica a decollare in Serie D: due sconfitte consecutive e prestazioni altalenanti. I giovani rossoneri cercano continuità e il riscatto mercoledì contro il Real Calepina per rilanciarsi in zona playoff

Il Milan Futuro delude ancora . A inizio stagione era lecito aspettarsi una stagione in Serie D di un certo livello, ma fino ad oggi la realtà non ha rispettato le aspettative. Dopo la brutta sconfitta con il Sondrio di Marco Amelia ultimo in classifica, nell'ultimo weekend è arrivato anche il k.o. contro il Villa Valle di Marco Sgrò.

Milan Futuro k.o. nel weekend ma può riscattarsi già mercoledì

La partita dei ragazzi di Massimo Oddo è stata a due facce. Un primo tempo caratterizzato da nervosismo e poca precisione, terminato in svantaggio di un gol, dopo la rete di Ravasi al sesto minuto. Nel primo tempo anche un rosso al Milan per l'intervento di Sala e il rigore del possibile 2-0 sbagliato dai padroni di casa. Nella ripresa i giovani rossoneri hanno mostrato un grande carattere nonostante l'inferiorità numerica. I rossoneri hanno saputo rendersi spesso pericolosi nella metà campo avversaria, con Ibrahimovic autore del gol del momentaneo pareggio rossonero. Il gol vittoria del Villa Valle è stato segnato da Perrotti nei minuti finali.