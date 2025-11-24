Milan Futuro, due sconfitte consecutive. Ecco quando si torna in campo

Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro in difficoltà nelle ultime due partite. Ecco quando torneranno in campo i ragazzi di Oddo

Il Milan Futuro fatica a decollare in Serie D: due sconfitte consecutive e prestazioni altalenanti. I giovani rossoneri cercano continuità e il riscatto mercoledì contro il Real Calepina per rilanciarsi in zona playoff
Redazione

Il Milan Futuro delude ancora. A inizio stagione era lecito aspettarsi una stagione in Serie D di un certo livello, ma fino ad oggi la realtà non ha rispettato le aspettative. Dopo la brutta sconfitta con il Sondrio di Marco Amelia ultimo in classifica, nell'ultimo weekend è arrivato anche il k.o. contro il Villa Valle di Marco Sgrò.

Milan Futuro k.o. nel weekend ma può riscattarsi già mercoledì

La partita dei ragazzi di Massimo Oddo è stata a due facce. Un primo tempo caratterizzato da nervosismo e poca precisione, terminato in svantaggio di un gol, dopo la rete di Ravasi al sesto minuto. Nel primo tempo anche un rosso al Milan per l'intervento di Sala e il rigore del possibile 2-0 sbagliato dai padroni di casa. Nella ripresa i giovani rossoneri hanno mostrato un grande carattere nonostante l'inferiorità numerica. I rossoneri hanno saputo rendersi spesso pericolosi nella metà campo avversaria, con Ibrahimovic autore del gol del momentaneo pareggio rossonero. Il gol vittoria del Villa Valle è stato segnato da Perrotti nei minuti finali.

La squadra allenata da Massimo Oddo ha tra pochi giorni l'occasione di riscattare le ultime prestazioni negative. Mercoledì alle ore 14:30 il Milan Futuro ospiterà Real Calepina a Solbiate Arno, in occasione del recupero della dodicesima giornata del Girone B della Serie D. La gara contro la squadra allenata da Vinicio Espinal fu rinviata dopo la richiesta del club rossonero, in seguito alla convocazione di tre giovani del Milan Futuro per gli impegni dell'Under 21. In questo momento il Milan Futuro di Oddo, con una partita in meno, occupa la decima posizione in classifica ma tra due giorni può tornare in piena zona playoff.

