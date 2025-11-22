Villa Valle-Milan Futuro, dove vedere la sfida di Serie D? Tutte le info

Villa Valle-Milan Futuro, domani la squadra di mister Oddo sarà attesa dall'impegno in trasferta valido per la 13a giornata del campionato di Serie D. Ecco dove vedere la sfida e le altre info per i tifosi del Diavolo

Dopo il rinvio del match contro il Real Calepina, il Milan Futurotorna in campo. Nella giornata di domani alle ore 14.30 la formazione allenata da Massimo Oddo sarà impegnata sul campo del Villa Valle. Nell'ultima sfida giocata i rossoneri hanno perso per 1-0 sul campo del Sondrio ultimo in classifica, c'è dunque voglia di riscatto per i giocatori rossoneri. L'avversario ha gli stessi punti (17), ma una gara in meno. Il mister è Marco Sgrò, ex giocatore, tra le altre di Genoa e Sampdoria.