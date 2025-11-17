Milan Futuro, il talento di Chaka Traorè: tra presente e futuro in rossonero

Nella stagione 24/25 ha collezionato 25 presenze totali con il Milan Futuro, conditi da due gol e sei assist in poco più di 1400 minuti. Ma la sua migliore stagione è quella dell'anno precedente. In quell'annata Pioli convocò diverse volte il talento ivoriano con la prima squadra. In sole quattro presenze (2 campionato, 1 Champions League e 1 in Coppa Italia) ha segnato due gol, uno a Empoli in Serie A e uno col Cagliari in Coppa Italia a San Siro. In quell'occasione partì come titolare. A gennaio di quello stesso anno, fu preso dal Palermo con la formula del prestito. Nei sei mesi di Serie B non ha brillato come ci si aspettava.
Nonostante gli alti e bassi, Traorè resta uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero. Con continuità fisica e minuti nelle gambe, può diventare uno dei protagonisti per i prossimi anni in rossonero. Nel frattempo, Milan Futuro conta anche su di lui per ritrovare identità e slancio in una stagione complicata.
