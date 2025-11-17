Milan Futuro, il talento di Chaka Traorè: tra presente e futuro in rossonero

Pianeta Milan
Milan Futuro, Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero

Chaka Traorè è il faro del Milan Futuro: talento classe 2004, già a segno in Serie A e Coppa Italia. Nonostante una stagione complicata della squadra e pochi minuti per un infortunio, resta uno dei prospetti più promettenti del vivaio rossonero
Il percorso del Milan Futuro non sta rispettando le aspettative di Massimo Oddo. Dopo undici giornate, i rossoneri sono solo quinti nel girone B della Serie D, complici risultati altalenanti: cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. A pesare sul giudizio complessivo c'è anche la prematura eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D, maturata in casa contro la Varesina, che ha evidenziato le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di continuità dopo la retrocessione subita al primo anno di esistenza della squadra.

Il profilo di Chaka Traorè: già a segno in Seria A e in Coppa Italia

Oggi scopriamo uno dei talenti più cristallini della rosa di Oddo: Chaka Traorè. È un'ala sinistra classe 2004 di grande talento e già parte fondamentale del progetto Milan Futuro. Nato ad Attécoubé, in Costa d'Avorio, fu acquistato dalla primavera del Parma nel 2021 per circa 600 mila euro. In questa stagione, il talento rossonero ha giocato solo cinque partite a causa di un problema muscolare, riuscendo comunque a collezionare un gol e due assist.

Nella stagione 24/25 ha collezionato 25 presenze totali con il Milan Futuro, conditi da due gol e sei assist in poco più di 1400 minuti. Ma la sua migliore stagione è quella dell'anno precedente. In quell'annata Pioli convocò diverse volte il talento ivoriano con la prima squadra. In sole quattro presenze (2 campionato, 1 Champions League e 1 in Coppa Italia) ha segnato due gol, uno a Empoli in Serie A e uno col Cagliari in Coppa Italia a San Siro. In quell'occasione partì come titolare. A gennaio di quello stesso anno, fu preso dal Palermo con la formula del prestito. Nei sei mesi di Serie B non ha brillato come ci si aspettava.

Nonostante gli alti e bassi, Traorè resta uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero. Con continuità fisica e minuti nelle gambe, può diventare uno dei protagonisti per i prossimi anni in rossonero. Nel frattempo, Milan Futuro conta anche su di lui per ritrovare identità e slancio in una stagione complicata.

