Milan Futuro, il talento di Chaka Traorè: tra presente e futuro in rossonero

Nella stagione 24/25 ha collezionato 25 presenze totali con il Milan Futuro, conditi da due gol e sei assist in poco più di 1400 minuti. Ma la sua migliore stagione è quella dell'anno precedente. In quell'annata Pioli convocò diverse volte il talento ivoriano con la prima squadra. In sole quattro presenze (2 campionato, 1 Champions League e 1 in Coppa Italia) ha segnato due gol, uno a Empoli in Serie A e uno col Cagliari in Coppa Italia a San Siro. In quell'occasione partì come titolare. A gennaio di quello stesso anno, fu preso dal Palermo con la formula del prestito. Nei sei mesi di Serie B non ha brillato come ci si aspettava.