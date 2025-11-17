Kirovski aveva siglato, con il Milan, un contratto biennale e, secondo 'calciomercato.com', alla naturale scadenza dello stesso - il prossimo 30 giugno 2026 - le parti si separeranno. L'ex LA Galaxy è infatti con un piede fuori dal club di Via Aldo Rossi: i discorsi per il rinnovo dell'accordo non sono mai iniziati.
Il Milan Futuro alla prima stagione è retrocesso dalla Serie C alla Serie D e, adesso, si sta barcamenando alla ricerca di un posto nei playoff promozione. L'unica mossa che potrebbe 'salvare' Kirovski dall'addio al Milan potrebbe arrivare da Ibra, qualora decidesse di spendersi in prima persona per concedergli una seconda chance. Ad oggi improbabile.
