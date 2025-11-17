Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro, Kirovski verso l’addio a fine stagione: mai iniziati i discorsi per il rinnovo

Si va verso la separazione tra Jovan Kirovski, dirigente statunitense di origini macedoni del Milan Futuro e il club rossonero alla scadenza naturale del suo contratto, ovvero il prossimo 30 giugno 2026. Ecco le ultime novità sulla questione
Quando, nell'estate 2024, il Milan ha fondato il Milan Futuro, la Seconda Squadra rossonera, ha nominato responsabile il dirigente statunitense di origini macedoni Jovan Kirovski.

Milan Futuro e Kirovski, matrimonio destinato a finire

La scelta di nominare 'Sport Development Director' Kirovski, classe 1976, ex attaccante tra Germania, Inghilterra e Stati Uniti d'America era stata di Zlatan Ibrahimović, che lo aveva avuto come direttore tecnico nei Los Angeles Galaxy nella sua esperienza nella Major League Soccer (MLS).

Kirovski aveva siglato, con il Milan, un contratto biennale e, secondo 'calciomercato.com', alla naturale scadenza dello stesso - il prossimo 30 giugno 2026 - le parti si separeranno. L'ex LA Galaxy è infatti con un piede fuori dal club di Via Aldo Rossi: i discorsi per il rinnovo dell'accordo non sono mai iniziati.

Il Milan Futuro alla prima stagione è retrocesso dalla Serie C alla Serie D e, adesso, si sta barcamenando alla ricerca di un posto nei playoff promozione. L'unica mossa che potrebbe 'salvare' Kirovski dall'addio al Milan potrebbe arrivare da Ibra, qualora decidesse di spendersi in prima persona per concedergli una seconda chance. Ad oggi improbabile.

