Quando, nell'estate 2024 , il Milan ha fondato il Milan Futuro , la Seconda Squadra rossonera, ha nominato responsabile il dirigente statunitense di origini macedoni Jovan Kirovski .

Milan Futuro e Kirovski, matrimonio destinato a finire

La scelta di nominare 'Sport Development Director' Kirovski, classe 1976, ex attaccante tra Germania, Inghilterra e Stati Uniti d'America era stata di Zlatan Ibrahimović, che lo aveva avuto come direttore tecnico nei Los Angeles Galaxy nella sua esperienza nella Major League Soccer (MLS).