Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, alla scoperta del talento made in Milano di Diego Sia

MILAN FUTURO

Milan Futuro, alla scoperta del talento made in Milano di Diego Sia

Alla scoperta di Diego Sia, talento di Milan Futuro dalla provincia milanese
Il Milan Futuro fatica in Serie D, ma tra i giovani spicca Diego Sia, talento del 2006 già protagonista con tre gol e tre assist. Duttilità, crescita costante e presenza stabile nell'Italia U19 lo rendono uno dei prospetti più promettenti
Redazione

Il Milan Futuro di Massimo Oddo non sta vivendo una grande stagione. Dopo la retrocessione al primo anno di esistenza in Serie D, i giovani rossoneri occupano la quinta posizione del Girone B. Nonostante questo, uno dei migliori prospetti italiani per i prossimi anni milita proprio nella squadra allenata da Oddo. Parliamo di Diego Sia.

Alla scoperta di Diego Sia

—  

Diego Sia è un giovane talento rossonero, nato il 10 marzo 2006 a Milano. Il rossonero è dotato di grande duttilità, secondo quanto riportato da Transfermarkt, nelle 14 presenze stagionali col Milan Futuro ha giocato come ala sinistra e ala destra, ma anche alcune partite come punta centrale o seconda punta. Nel calcio moderno, questa variabilità in campo è molto apprezzata dagli allenatori. In questa stagione ha già realizzato tre gol e servito tre assist.

LEGGI ANCHE

Nella scorsa stagione, Sia ha giocato sia con la Primavera rossonera che con il Milan Futuro, alla sua prima stagione da professionista. I numeri della sua stagione recitano 40 presenze, con tre gol e un assist. Da diversi mesi è una presenza fissa anche con la maglia Azzurra dell'Under 19, con la quale ha collezionato 11 presenze, mettendo a referto tre reti e un assist.

LEGGI ANCHE: Milan, occhio a Franculino: i dati sui gol sorprendono davvero. E' l'attaccante giusto?>>>

Ecco cosa scrisse 'La gazzetta dello Sport' qualche anno fa a proposito del nuovo talento della Primavera del Diavolo. "Il filo conduttore della sua crescita è la grinta, da sempre mostrata in campo tra contrasti vinti e palloni lottati fino all'ultimo. Appassionato di sport in generale, dà un grande valore agli affetti e ama trascorrere il tempo libero soprattutto con famiglia e amici. Poco più di un anno fa, alla firma del primo contratto da professionista aveva affidato ai social una frase che riassume la sua mentalità: «Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni»".

Leggi anche
Milan Futuro, Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero
Milan Futuro, Kirovski verso l’addio a fine stagione: mai iniziati i discorsi per il rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA