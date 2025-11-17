Alla scoperta di Diego Sia, talento di Milan Futuro dalla provincia milanese

Il Milan Futuro fatica in Serie D, ma tra i giovani spicca Diego Sia, talento del 2006 già protagonista con tre gol e tre assist. Duttilità, crescita costante e presenza stabile nell'Italia U19 lo rendono uno dei prospetti più promettenti

Alla scoperta di Diego Sia

Diego Sia è un giovane talento rossonero, nato il 10 marzo 2006 a Milano. Il rossonero è dotato di grande duttilità, secondo quanto riportato da Transfermarkt, nelle 14 presenze stagionali col Milan Futuro ha giocato come ala sinistra e ala destra, ma anche alcune partite come punta centrale o seconda punta. Nel calcio moderno, questa variabilità in campo è molto apprezzata dagli allenatori. In questa stagione ha già realizzato tre gol e servito tre assist.