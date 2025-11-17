Alla scoperta di Diego Sia, talento di Milan Futuro dalla provincia milanese

Nella scorsa stagione, Sia ha giocato sia con la Primavera rossonera che con il Milan Futuro, alla sua prima stagione da professionista. I numeri della sua stagione recitano 40 presenze, con tre gol e un assist. Da diversi mesi è una presenza fissa anche con la maglia Azzurra dell'Under 19, con la quale ha collezionato 11 presenze, mettendo a referto tre reti e un assist.
Ecco cosa scrisse 'La gazzetta dello Sport' qualche anno fa a proposito del nuovo talento della Primavera del Diavolo. "Il filo conduttore della sua crescita è la grinta, da sempre mostrata in campo tra contrasti vinti e palloni lottati fino all'ultimo. Appassionato di sport in generale, dà un grande valore agli affetti e ama trascorrere il tempo libero soprattutto con famiglia e amici. Poco più di un anno fa, alla firma del primo contratto da professionista aveva affidato ai social una frase che riassume la sua mentalità: «Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni»".
