MILAN FUTURO

Milan Futuro, il cuore non basta: i rossoneri cadono contro il Villa Valle

Milan Futuro, il cuore non basta: i rossoneri cadono contro il Villa Valle - immagine 1
Il Milan Futuro non riesce a vincere contro il Villa Valle: 2-1 per i padroni di casa: il resoconto del match tra cartellini rossi e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro cade nuovamente. Subito in inferiorità numerica a causa di un cartellino rosso per il giovane Sala, i rossoneri non riescono a raggiungere il vincere nonostante l'accorcio di Ibrahimovic sull'1-1. La 'batosta' finale è arrivata da Perrotti, che con un tiro dal limite dell'area insacca il pallone in rete. Con una nota ufficiale, il club ha voluto fare un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Al VyllStadium di Villa d'Almè finisce 2-1 per il Villa Valle su Milan Futuro. Sono i padroni di casa ad accendere il match: subito aperte le danze con Ravasi, Milan Futuro in dieci per il rosso a Sala e rigore del 2-0 calciato fuori, tutto questo solo nel primo tempo. Sembra una giornata di quelle che partono male e possono finire anche peggio, ma nella ripresa arriva la reazione. Il gol di Ibrahimović segna il momentaneo 1-1, ma non è solo questo: tanto buon palleggio e una serie di occasioni rossonere fermate solamente dalle grandi parate del portiere del Villa Valle Passeri. E quando tutto sembrava indirizzarsi in una maniera diversa da quanto prospettato dai primi 45 minuti, la squadra di Simone Sgrò pesca il jolly: colpo da biliardo di Perrotti dal limite e partita chiusa proprio nei minuti finali.

Gara a due facce per Milan Futuro: a un primo tempo complicato e nervoso ha risposto una ripresa di personalità nonostante l’inferiorità numerica, con rossoneri spesso e volentieri pericolosi nella metà campo avversaria. Spiccano il gol e le giocate di Ibrahimović, ma soprattutto l’impatto fisico di Asanji che ha messo in affanno la retroguardia di casa. Il secondo ko consecutivo lascia il Milan Futuro nel blocco centrale della classifica, ma con la possibilitàò di invertire subito la rotta già mercoledì nel recupero della 12ª giornata contro la Real Calepina a Solbiate Arno, per tornare a fare punti e ritrovare fiducia

LA CRONACA

Avvio subito in salita al VyllStadium per Milan Futuro: al 6' il corner basso trova Ravasi sul primo palo, la sua girata di prima vale l'1-0 dei bergamaschi. Milan Futuro reagisce al 12' su piazzato, Duțu sfiora senza impattare. Al 27' Traorè scambia con Ibrahimović ma il tiro di Chaka è murato. Al 30' dialogo Borsani-Cappelletti, cross per Ibrahimović: controllo spalle alla porta e tacco deviato in angolo. Al 32' occasione di rimettere in parità la paritta: Karaca sfonda e mette dentro, Sia solissimo in mezzo all'area calcia alto. Al 36' errore difensivo del Milan, Ravasi scappa e Sala lo stende: per Barbatelli è cartellino rosso. Al 44' altro episodio: Bellandi viene steso in area e si procura il rigore, Ravasi incrocia ma mette fuori. Si resta sull'1-0 con il Villa Valle che prova a chiuderla forte della superiorità numerica.

La ripresa a Villa d'Almè è subito interessante. Al 47' Ibrahimović piazza il piattone ma Passeri devia in angolo, la bandierina dell'assistente era alzata quindi tutto fermo per offside. Dopo solo un minuto Perrotti dalla distanza, Torriani respinge. Cresce il Milan Futuro: 54' Duțu di testa, ancora il portiere del Villa Valle alza sopra la traversa; sul corner seguente Eletu pesca Asanji, la sua incornata va alta. Al 57' la discesa di Cappelletti, il suo cross dalla destra, rasoterra e leggeremente arretrato, trova tutto solo l'accorrente Ibrahimović che insacca l'1-1. Milan Futuro vuole ribaltarla: Karaca ci prova due volte nel giro di cinque minuti e ancora Duțu ci riprova di testa, sempre Passeri attento a dire di no. Al 76' miracolo di Martinelli che mura il tiro a botta sicura da meno di un metro dalla porta di Ibrahimović. Su questa occasione il Milan si spegne e risale il Villa Valle. Dopo un paio di tiri deviati in angolo, all’84' il colpo che chiude il match: Perrotti si accentra e col sinistro firma il definitivo 2-1.

IL TABELLINO

VILLA VALLE-MILAN FUTURO 2-1

VILLA VALLE (4-3-1-2): Passeri; Martinelli, Carminati, Nava, Lancini; Bellandi (45'st Paganessi), Lussignoli, Valenti; Menegatti (28'st Muradjans); Perrotti, Ravasi (12'st Semprini). A disp.: Moroni; Gambirasio; Filipponi, Malacarne, Valoti; Mazzoleni, Ferracini. All.: Sgrò.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Duțu, Vladimirov (27'st Minotti), Karaca; Eletu, Sala; Borsani (1'st Asanji), Sia (27'st Branca), Ibrahimović; Traorè (27'st Domniței). A disp.: Bouyer; Minotti, Zukić; Geroli, Hodzic; Magrassi, Perina. All.: Oddo.

Arbitro: Andrea Barbatelli di Macerata.

Gol: 6' Ravasi (V), 12'st Ibrahimović (M), 39'st Perrotti (V).

Ammoniti: 20' Ibrahimović (M), 23'st Bellandi (V).

Espulso: 36' Sala (M).

Note: 45' rigore sbagliato da Ravasi (V).

