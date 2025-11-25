QUI MILAN FUTURO — Le due trasferte consecutive, dettate dal rinvio di questo match, non hanno portato punti alla classifica della squadra di Mister Oddo. L'occasione per ripartire si presenta subito con due partite in quattro giorni da disputare tra le mura di casa, dove è tra l'altro arrivata l'ultima vittoria rossonera per 2-1 contro l'Oltrepò. A centrocampo non ci sarà Sala, che ha rimediato un cartellino rosso contro il Villa Valle e sconterà dunque una giornata di squalifica.

QUI REAL CALEPINA — Dopo aver trovato tre vittorie nelle prime cinque giornate di campionato, la Real Calepina ha raccolto soltanto tre punti nelle ultime sette gare ed è uscita sconfitta per 1-2 dall'ultima gara interna proprio contro l'Oltrepò. Guidati in panchina dal brasiliano Joelson, che da calciatore ha collezionato 13 presenze e una rete in Serie A con la maglia della Reggina, i biancazzurri si schierano solitamente con una difesa a tre e contano sulla vena realizzativa di Oboe e Zappa, migliori marcatori stagionali a quota 4 gol.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO — Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — La gara sarà diretta da Giuseppe Merlino della Sezione di Pontedera, insieme agli assistenti Vincenzo Pallone di Vicenza e Paulo Ndoja di Bassano del Grappa.

Il recupero tra Milan Futuro e Real Calepina chiuderà la 12ª giornata del Girone B di Serie D, disputatasi per tutte le altre squadre nel weekend del 15 e 16 novembre con i seguenti risultati: Pavia-Vogherese 0-0, Breno-Oltrepò 0-1, Caldiero Terme-Folgore Caratese 2-2, Casatese Merate-Villa Valle 2-0, ChievoVerona-Brusaporto 0-3, Leon-Varesina 1-1, Scanzorosciate-Castellanzese 0-0 e Virtus CiseranoBergamo-Sondrio 2-1.

Questa la classifica attuale (alla 13ª giornata): ChievoVerona 29; Folgore Caratese 27; Brusaporto 26; Casatese Merate 24; Villa Valle 20; Caldiero Terme 19; Leon e Oltrepò (-1) 18; Castellanzese, Milan Futuro* e Virtus CiseranoBergamo 17; Breno 15; Real Calepina 13*; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; Varesina e Pavia 10; Sondrio 5. *una partita da recuperare