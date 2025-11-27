Una prestazione che lascia ben sperare verso il prosieguo della stagione, specie verso la fine dell'anno, avendo ancora tanti i margini di miglioramento. Il recupero della 12ª giornata di Serie D permette al Diavolo di guadagnare punti e posizioni in classifica, agganciando la zona playoff a quota 20, in quinta posizione (al pari del Villa Valle). Nella prossima giornata, domenica 30 novembre alle 14.30, Milan Futuro rimarrà allo stadio Chinetti per ospitare il Brusaporto, terzo e a -3 dalla vetta, in un incrocio diretto per la zona di vertice. Forza e coraggio.

LA CRONACA

Buona la partenza rossonera, Cappelletti è il primo a sgasare: al 3' calcia sbilenco, al 12' crossa per Branca che al volo manda alto. Al 21' ci prova Eletu di mancino, non va. Al 24' tocca a Scalmana sussurrare per il Real Calepina, esterno della rete. Affondiamo nel pressing offensivo avendo al 27' una grande occasione: punizione di Eletu, Asanji spizza di testa sottoporta con il pallone che colpisce il palo; nella stessa azione, Ibrahimović poi viene rimpallato. Sempre Maximilian pericoloso al 34' quando la sua incornata viene parata da Miracolo. Al 39' break di Brero, il quale avanza ma è impreciso. Al 42' reclamiamo per un rigore non ravvisato su Asanji, sgambettato dal portiere.

In avvio di ripresa il Diavolo rende concreta la supremazia segnando al 55' il gol del vantaggio: gioiello di Ossola che in mischia in mezzo all'area riesce a coordinarsi e a girare, sorprendendo Miracolo. Si accende la reazione avversaria: al 60' Ronzoni non inquadra lo specchio, anche il tocco di Scalmana al 70' è senza la mira necessaria. La squadra di Oddo - allontanato dalla panchina dal direttore di gara nel frattempo - preferisce provare a gestire anziché scoprirsi, al 78' Ossola cerca l'aggancio togliendo la palla a Sia posizionato meglio. Qualche sofferenza nel finale: dopo un tentativo velleitario di Duda all'82' e una chance mancata da Odogu all'86', nel recupero Forlani mette i brividi andando vicinissimo al bersaglio di sinistro

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-REAL CALEPINA 1-0

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Duțu, Karaca (39'st Minotti); Eletu; Traoré (28'st Domniței), Ossola, Branca (21'st Borsani), Ibrahimović (21'st Sia); Asanji (28'st Magrassi). A disp.: Bouyer; Nolli, Zukić; Geroli. All.: Oddo.

REAL CALEPINA (3-4-2-1): Miracolo; Semprini (20'st Freri), Brero, Orlandi (38'st Bertoni); Paderno (6'st Duda), Scalmana, Forlani, Nikolli; Zappa, Ronzoni (38'st Brogni); Grossi (11'st Lugnan). A disp.: Moretta; Vigani; Cortesi, Ricchiuti. All.: Joelson.

Arbitro: Merlino di Pontedera.

Gol: 10'st Ossola (MF).

Ammoniti: 33'st Eletu (MF), 40'st Torriani (MF), 40'st Brero (RC).

Espulso: 20'st Mister Oddo (MF) per proteste.