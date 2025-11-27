Pianeta Milan
Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna finalmente a vincere! Nella giornata di ieri è arrivata la vittoria con il Real Calepina: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna finalmente a vincere! Nella giornata di ieri, i giovani rossoneri hanno affrontato il Real Calepina in casa vincendo per 1-0, grazie al gol del giovane Lorenzo Ossola, arrivato al 55esimo minuto di gioco. Grazie alla vittoria di ieri, il Milan Futuro recupera  punti molto importanti, salendo alla quinta posizione in classica. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito del club rossonero:

(Fonte acmilan.com) - Milan Futuro riprende quota, battendo 1-0 il Real Calepina e tornando al successo dopo il doppio ko esterno fra Villa d'Almè e Sondrio. Solbiate Arno porta bene, in casa i giovani rossoneri hanno interpretato una gara vivace, spesso comandando il gioco: il momento-chiave è stato al 55' grazie al gol di Lorenzo Ossola, risorsa della Primavera in grande spolvero alla prima gioia personale in questa categoria dopo essere già sceso in campo in qualche spezzone con la squadra di Mister Oddo. Vittoria di misura ma piena, meritata, in un pomeriggio nel quale si è rivisto all'opera anche Odogu.

Una prestazione che lascia ben sperare verso il prosieguo della stagione, specie verso la fine dell'anno, avendo ancora tanti i margini di miglioramento. Il recupero della 12ª giornata di Serie D permette al Diavolo di guadagnare punti e posizioni in classifica, agganciando la zona playoff a quota 20, in quinta posizione (al pari del Villa Valle). Nella prossima giornata, domenica 30 novembre alle 14.30, Milan Futuro rimarrà allo stadio Chinetti per ospitare il Brusaporto, terzo e a -3 dalla vetta, in un incrocio diretto per la zona di vertice. Forza e coraggio.

LA CRONACA

Buona la partenza rossonera, Cappelletti è il primo a sgasare: al 3' calcia sbilenco, al 12' crossa per Branca che al volo manda alto. Al 21' ci prova Eletu di mancino, non va. Al 24' tocca a Scalmana sussurrare per il Real Calepina, esterno della rete. Affondiamo nel pressing offensivo avendo al 27' una grande occasione: punizione di Eletu, Asanji spizza di testa sottoporta con il pallone che colpisce il palo; nella stessa azione, Ibrahimović poi viene rimpallato. Sempre Maximilian pericoloso al 34' quando la sua incornata viene parata da Miracolo. Al 39' break di Brero, il quale avanza ma è impreciso. Al 42' reclamiamo per un rigore non ravvisato su Asanji, sgambettato dal portiere.

In avvio di ripresa il Diavolo rende concreta la supremazia segnando al 55' il gol del vantaggio: gioiello di Ossola che in mischia in mezzo all'area riesce a coordinarsi e a girare, sorprendendo Miracolo. Si accende la reazione avversaria: al 60' Ronzoni non inquadra lo specchio, anche il tocco di Scalmana al 70' è senza la mira necessaria. La squadra di Oddo - allontanato dalla panchina dal direttore di gara nel frattempo - preferisce provare a gestire anziché scoprirsi, al 78' Ossola cerca l'aggancio togliendo la palla a Sia posizionato meglio. Qualche sofferenza nel finale: dopo un tentativo velleitario di Duda all'82' e una chance mancata da Odogu all'86', nel recupero Forlani mette i brividi andando vicinissimo al bersaglio di sinistro

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-REAL CALEPINA 1-0

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Duțu, Karaca (39'st Minotti); Eletu; Traoré (28'st Domniței), Ossola, Branca (21'st Borsani), Ibrahimović (21'st Sia); Asanji (28'st Magrassi). A disp.: Bouyer; Nolli, Zukić; Geroli. All.: Oddo.

REAL CALEPINA (3-4-2-1): Miracolo; Semprini (20'st Freri), Brero, Orlandi (38'st Bertoni); Paderno (6'st Duda), Scalmana, Forlani, Nikolli; Zappa, Ronzoni (38'st Brogni); Grossi (11'st Lugnan). A disp.: Moretta; Vigani; Cortesi, Ricchiuti. All.: Joelson.

Arbitro: Merlino di Pontedera.

Gol: 10'st Ossola (MF).

Ammoniti: 33'st Eletu (MF), 40'st Torriani (MF), 40'st Brero (RC).

Espulso: 20'st Mister Oddo (MF) per proteste.

