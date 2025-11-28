Derby Inter-Milan 0-1, Rabiot è tornato in campo dopo lo stop per la lesione subita al muscolo soleo con la Francia. Un'assenza che si è sentita tantissimo soprattutto in fase difensiva. Il Diavolo soffre e subisce molto di più senza il francese. Contro l'Inter, Allegri non ha avuto il miglior Rabiot sotto il livello fisico, ma la sua presenza in campo si è sentita e tanto. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi. PROSSIMA SCHEDA