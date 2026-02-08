Il Milan Futuro di Massimo Oddo è da ormai qualche mese che deve fare a meno del giovane Cheveyo Balentien: il post social del giovane
Il Milan Futuro di Massimo Oddo è da ormai qualche mese che deve fare a meno del giovane Cheveyo Balentien, esterno olandese classe 2006. Il giovane, nel corso dell'attuale stagione, ha avuto anche l'opportunità di esordire in prima squadra: Massimiliano Allegri lo ha fatto giocare per 44 minuti nella doppia sfida contro il Lecce in Campionato e Coppa Italia. Il ragazzo sarebbe tornato utile alla squadra di Oddo, ma purtroppo è ancora alle prese con un brutto e fastidioso infortunio muscolare che non è ancora stato smaltito.
Milan, torna Balentien?
Balentien però sta lavorando molto duramente per cercare di tornare il prima possibile. Tramite il suo profilo social, il giovane ha voluto confermare questa tesi anche ai propri tifosi. L'olandese ha voluto condividere su Instagram un carosello di foto che lo ritraggono nella palestra di Milanello con scritto "Lavorando duro per vederci presto".