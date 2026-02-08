Il Milan Futuro di Massimo Oddo è da ormai qualche mese che deve fare a meno del giovane Cheveyo Balentien, esterno olandese classe 2006. Il giovane, nel corso dell'attuale stagione, ha avuto anche l'opportunità di esordire in prima squadra: Massimiliano Allegri lo ha fatto giocare per 44 minuti nella doppia sfida contro il Lecce in Campionato e Coppa Italia. Il ragazzo sarebbe tornato utile alla squadra di Oddo, ma purtroppo è ancora alle prese con un brutto e fastidioso infortunio muscolare che non è ancora stato smaltito.