" Viva il Milan, il Milan ha vinto . Non è stata una bella partita, nel primo tempo tanti errori sul piano tecnico, soprattutto dai giocatori che devono aumentare il livello della squadra. Non hanno messo in campo le loro qualità". Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato su Instagram la vittoria del Milan sul campo del Pisa . Ecco le sue parole.

"Il Milan ha segnato con il primo tiro in porta. C'è stato certamente un regresso rispetto a Bologna sul piano della prestazione. Dopo il rigore sbagliato da Fullkrug e il pareggio del Pisa, siamo tornati allo schema che tutti noi vorremmo vedere più spesso. In 5 minuti con Leao a sinistra, Pulisic a destra e Fullkrug al centro ... Pulisic e Ricci entrati benissimo. Pulisic ci dimentichiamo spesso quanto sia totalmente indispensabile per il Milan. E con il gol di Modric il Milan porta a casa tre punti pesanti e preziosi. Il Milan doveva vincere e ha vinto".