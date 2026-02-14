"Viva il Milan, il Milan ha vinto. Non è stata una bella partita, nel primo tempo tanti errori sul piano tecnico, soprattutto dai giocatori che devono aumentare il livello della squadra. Non hanno messo in campo le loro qualità". Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato su Instagram la vittoria del Milan sul campo del Pisa. Ecco le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Pellegatti dopo Pisa-Milan: “Tre punti pesanti. Spesso ci dimentichiamo di quanto Pulisic …”
PISA-MILAN
Pellegatti dopo Pisa-Milan: “Tre punti pesanti. Spesso ci dimentichiamo di quanto Pulisic …”
Pisa-Milan, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del club rossonero in casa della squadra toscana. Le sue parole riprese da Instagram
LEGGI ANCHE: Milan, Modric la carta segreta: il Diavolo prova il colpo di calciomercato dal Real Madrid>>>
"Il Milan ha segnato con il primo tiro in porta. C'è stato certamente un regresso rispetto a Bologna sul piano della prestazione. Dopo il rigore sbagliato da Fullkrug e il pareggio del Pisa, siamo tornati allo schema che tutti noi vorremmo vedere più spesso. In 5 minuti con Leao a sinistra, Pulisic a destra e Fullkrug al centro ... Pulisic e Ricci entrati benissimo. Pulisic ci dimentichiamo spesso quanto sia totalmente indispensabile per il Milan. E con il gol di Modric il Milan porta a casa tre punti pesanti e preziosi. Il Milan doveva vincere e ha vinto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA