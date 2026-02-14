Pianeta Milan
PISA-MILAN

Pisa-Milan, l'ex calciatore Lele Adani ha commentato la vittoria del club rossonero in casa della squadra toscana. Le sue parole riprese da Instagram
Emiliano Guadagnoli
"Ragazzi, non fatevi ingannare dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell'analisi la chiave è valutare il merito". L'ex calciatore e opinionista Lele Adani ha parlato di Pisa-Milan 1-2 tramite una serie di storie pubblicate sul suo canale 'Instagram': "Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa che ha poi pareggiato su una disattenzione".

Pisa-Milan, il parere di Adani

Adani continua: "È vero che i se e i ma non esistono, ma se Fullkrug segna quel rigore la partita finisce 0-4. Secondo me, come solidità, mentalità, status, preparazione della gara, il Milan ha portato avanti ciò che di buono aveva fatto a Bologna. Chiaro che è una partita diversa: a Bologna c'era una profondità da attaccare, a Pisa da gestire lo scaglionamento delle linee difensive toscane, come variare il possesso palla e il ritmo. Quindi, un'altra volta, secondo me Allegri, l'ha preparata bene. Poi c'è stata una disattenzione".

