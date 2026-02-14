"Ragazzi, non fatevi ingannare dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell'analisi la chiave è valutare il merito". L'ex calciatore e opinionista Lele Adani ha parlato di Pisa-Milan 1-2 tramite una serie di storie pubblicate sul suo canale 'Instagram': "Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa che ha poi pareggiato su una disattenzione".